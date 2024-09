Feira “Vida & Saúde” será realizada nas dependências da CIMEI Dalva Menoncello neste domingo, 22 de setembro

Está provado que, na maioria dos casos, o corpo humano precisa de muito pouco para manter e recuperar a saúde. Bastam alguns hábitos simples, que não custam quase nada, mas que promovem o maior bem que um ser humano pode adquirir: a saúde.

Baseados no clássico “A Ciência do Bom Viver” e nas mais recentes descobertas da ciência, os adventistas acreditam que oito destes hábitos são fundamentais para manter a saúde e recuperá-la na maioria dos casos. E é para promover o ensino prático destes oito hábitos que existe a Feira de Saúde – um programa oficial do Ministério da Saúde da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sem fins lucrativos e que é realizado por voluntários.

Neste domingo, 22 de setembro, das 9h às 13h, será realizada a Feira “Vida & Saúde”, nas dependências da CIMEI Dalva Menoncelo, localizada na Avenida Adelino dos Santos Gouveia, nº 100, Jardim Ipê.

“Descubra sua idade biológica realizando o teste de Glicemia, Aferição de Pressão Arterial, teste de Aptidão Física, Massagem Antiestresse, Corte de Cabelo e muito mais, lembrando que a entrada é gratuita”, destacam os responsáveis pela organização.