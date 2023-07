Feirata na Mata de Santa Genebra terá comida, artesanato, passeios e música neste sábado, 15

A Fundação José Pedro de Oliveira (FJPO) realiza neste sábado, 15 de julho, a Feirata – Feira da Mata de Santa Genebra. A unidade de conservação, localizada no Distrito de Barão Geraldo, estará aberta para visitação gratuita e a Feirata terá dezenas de atrações, das 9h às 16h. É uma oportunidade para participar das atividades disponíveis para todas as idades, saborear a gastronomia, a feira de hortifrutigranjeiros, produtos orgânicos, cultura e arte na praça, além de aproveitar a natureza na maior floresta de Campinas.

A Feirata integra as comemorações do aniversário de 42 anos da FJPO, celebrado em 14 de julho, e dos 249 de Campinas, que aniversaria na mesma data. Na feira, os visitantes encontrarão barracas com produtos alimentícios, orgânicos, hortifrútis, gastronomia, venda de artesanato e de mudas de plantas. Música ao vivo animará o ambiente, ao lado de exposições, oficinas, brincadeiras, jogos e debates sobre educação ambiental.

Os participantes poderão visitar o Borboletário, caminhar na mata em visitas monitoradas e autoguiadas, e realizar passeios ciclísticos (para se inscrever, confira abaixo), entre outras atividades. As barracas terão mostras sobre meio ambiente e sustentabilidade, saúde e bem-estar.

Para as atividades no interior da Mata é obrigatório o uso de calça comprida e calçado fechado. Recomenda-se usar roupas confortáveis para caminhada, protetor solar e repelente para insetos, além de levar garrafinha de água para beber.

O evento ocupará a Praça Peroba-poca, na rua Mata Atlântica, s/n, Bosque de Barão, Distrito de Barão Geraldo. A praça fica ao lado da Fundação José Pedro de Oliveira/Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) Mata de Santa Genebra, situada à Rua Mata Atlântica, nº 447, Bosque de Barão. Confira a localização da praça no Google Maps: https://goo.gl/maps/8kfox7v7xU5tjhQH7.

Parcerias

A Feirata tem o objetivo de envolver atores locais e regionais na gestão do espaço público e de promover o desenvolvimento cultural e socioambiental local por meio da inserção dos cidadãos à Mata de Santa Genebra. A área tem gestão compartilhada do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e da FJPO.

Programação da Feirata

8h30 às 11h – Passeio ciclístico: percurso de 9 km com duração de aproximadamente 2 horas. Concentração das 8h30 às 8h45. Saída: 8h45, da sede da Mata.

Público: jovens, adultos e crianças a partir de 7 anos de idade.

Inscrições gratuitas no link: https://forms.gle/aHCTJVjJL7GqX7Hq8.

9h às 11h – “Explorando as Trilhas da Mata Santa Genebra: Conhecendo sua Influência ecológica no Distrito de Barão Geraldo”. Caminhada de 5 km, passando pela Trilha dos Canxins / Marco Central. Durante a atividade serão apresentados mapas com as trilhas, o zoneamento e a zona de amortecimento da Arie, destacando também as nascentes e a hidrografia da região, que servirão como suporte visual para entender sua relevância ambiental e sua importância na formação de corredores ecológicos na região.

Público: jovens, adultos e crianças a partir de 7 anos de idade.

Vagas: 20. Preço: R$ 12,00 por pessoa. Responsável: condutor credenciado (Programa de condutores – ICMBio), Roger Godoy.

Inscrições no link: https://forms.gle/v5DktmhxowZDo5qH8.

9h às 11h – “Trilha do Jatobá + Oficina de Construção de Móbile com Elementos da Natureza”. 1.Trilha do Jatobá: trilha leve, dentro da Mata, com visita ao Borboletário Santa Genebra. 2. Oficina de Construção de Móbile com Elementos da Natureza: móbiles são peças formadas por estruturas horizontais nas quais diferentes elementos são pendurados por fios ou cordões para assim oscilar e dançar com o sopro do vento. Para isso, os elementos pendurados devem ser leves, como folhas, flores e outros elementos naturais.

Público: livre (menores de 5 anos deverão estar acompanhados pelo responsável). Vagas: 40. Preço: R$ 20,00 por pessoa. Responsáveis: Natalia Lélis e Ana Queiroz condutoras credenciadas (Programa de condutores – ICMBio).

Inscrições diretamente com Ana Queiroz, pelo (19) 97147-9801.

9h às 11h – Caminhada de 8 km – Contornando a Mata: pelo aceiro, com paradas para descanso. Essa atividade é recomendada para pessoas com bom preparo físico.

Atividade Gratuita.

Inscreva-se no link https://forms.gle/dFGvYZ4G3bUSr91SA.

9h30 às 15h – Visita autoguiada na Mata Santa Genebra – Caminhada autoguiada pelas trilhas da Mata. Monitores estarão à disposição para esclarecimento de dúvidas apenas na sede da Fundação José Pedro de Oliveira. Atrativos e roteiros da caminhada: Viveiro de mudas nativas, Trilha do Jatobá, Borboletário, Trilha do Folclore, Laguinho da Sanã e Meliponário.

Atividade gratuita. Não é necessário fazer inscrição.

10h às 11h – Oficina: Doce Jardim. Nesta oficina vamos conhecer as Abelhas Nativas Sem Ferrão e como podemos construir um lindo jardim com plantas que atraiam esses importantes insetos polinizadores. Atividade teórica e prática, em que se ensinarão técnicas básicas de plantio e manutenção de um jardim para abelhas.

Facilitadora: Carina Abreu (ZumZum Verde Paisagismo e Educação). Instagram: @zumzumverde) – Zootecnista, Mestre em Entomologia e Paisagista.

Público: interessados em geral. Vagas: 20. Valor: R$ 15,00 por pessoa.

Inscrições pelo https://forms.gle/TZzRZTqgk8MnWGgi7.

11h às 12h – Apresentação-vivência musical acústica no Borboletário – Lara Ramos e Pedro Bortolin (Instagram: @lararamos_voz e @pajbortolin). Apresentação-vivência musical acústica de Lira, Voz, Violoncelo e outros instrumentos terapêuticos, no Viveiro de Borboletas da Mata Santa Genebra.

Entre flores que fornecem alimento às borboletas adultas e plantas hospedeiras alimento para suas filhas lagartas, Lara e Pedro trazem canções e improvisos em diálogo com a natureza, através de sonoridades suaves que buscam ressoar e colaborar com o espaço vivo e com os visitantes do Borboletário a se abrirem para uma vivência sonora durante sua visita. Se estivermos atentos talvez consigamos sentir o canto das borboletas!

Local: Borboletário da ARIE Mata Santa Genebra – Atividade sem necessidade de inscrição. Aberto ao público – “Cachê” no chapéu.

11h30 às 12h – Oficina de confecção de ninhos-isca para abelhas-sem-ferrão. Atividade vai ensinar como fazer um ninho-isca, para atrair um enxame de abelha-sem-ferrão, como jataí, mirim, etc, e criá-las de forma responsável. Ninhos-isca são abrigos provisórios, para capturar um enxame a partir de uma enxameação natural, que ocorre frequentemente na natureza. Materiais necessários: trazer de casa 2 garrafas PET (2L).

Facilitador: Guilherme Aguirre (@meliponarioairbnbee) – biólogo, mestre em ecologia, consultor ambiental, proprietário do Meliponário AirbnBee, onde cria diversas espécies de abelhas nativas e desenvolve ações educativas.

Público: interessados em geral. Vagas: 30. Valor: R$ 15,00 por pessoa.

Inscrições pelo link https://forms.gle/D5BVbq4hHPvPcaXf8.

14h às 15h – Contação de história com Giovana Umbuzeiro Valent (Epifania Livros) – “A luz da lula”. Livro de educação ambiental inspirado na bactéria luminescente Vibrio fisheri, utilizada para avaliação da qualidade da água. A capa brilha no escuro e a atividade é realizada sob a luz negra.

Sinopse: Apaixonada pela lua, uma lula decide viajar do fundo à superfície do mar. Ela sabe que vai enfrentar muitos perigos, mas não imagina que existem minúsculos seres prontos para acompanhá-la nesta aventura.

Indicação etária: 0 a 10 anos.

Local: Auditório da Fundação José Pedro de Oliveira/ Arie Mata Santa Genebra.

Capacidade: 40 pessoas.

Ingressos: preço R$ 10,00 a R$ 20,00 na caixinha na entrada do auditório. Aproveite o valor do ingresso para comprar o livro!

14h às 15h30 – Trilha do folclore: em busca da Turma do Saci. Além de sua linda biodiversidade, a Mata de Santa Genebra é também fonte de fascinantes histórias sobrenaturais. Durante uma caminhada leve de aproximadamente 1km serão contadas histórias de personagens folclóricos e personagens de Campinas, muitos deles esquecidos pelo tempo. Nessa busca pelo Saci e sua turma, “crianças” de todas as idades serão bem-vindas! A atividade será guiada pelo grupo criativo “O que te assombra?”

Local: Trilha do Folclore – Arie Mata de Santa Genebra.

Público: aberto ao público. Vagas: 30. Inscrições gratuitas no link https://forms.gle/SEtHxomtskNenHPz9.

Atividades na praça Peroba-poca

A Feirata ocupa a Praça Peroba-poca, na rua Mata Atlântica, s/n, Bosque de Barão Geraldo, bem ao lado da sede da Arie Mata de Santa Genebra. Confira as atrações:

9h às 16h – Feira de Alimentícios e Produtos Orgânicos: expositores/comerciantes de produtos artesanais alimentícios preparados no local (bebidas, refeições, lanches e alimentos perecíveis), alimentícios embalados prontos para consumo e hortifrutigranjeiros convencionais. Produtos hortifrutigranjeiros e outros produtos orgânicos.

9h às 16h – Feira de Artesanato: expositores/comerciantes de objetos manufaturados através do artesanato em diversos materiais e técnicas.

9h às 16h – Estandes – Meio Ambiente e Sustentabilidade: expositores/comerciantes e oficineiros de Biologia, Ciências Ambientais, Conservação da Biodiversidade, Educação, Literatura, entre outros temas que venham a contribuir com a sustentabilidade social, cultural, econômica e ambiental do território de influência direta e indireta da Arie Mata Santa Genebra.

9h às 16h – Estandes – Saúde e Bem-estar: expositores/comerciantes de produtos artesanais e/ou serviços que beneficiem a saúde e bem-estar físico e/ou mental e/ou social, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida individual e/ou coletiva.

10h às 11h – Contação de história com Ulisses Junior (Instagram: @ulissescontahistórias) – “A Lenda do Boi Falô” e outras Histórias – Uma coletânea de histórias, contos e cordéis selecionados para provocar no espectador uma reflexão sobre si e sobre o mundo, tendo como carro chefe a releitura de uma história campineira onde um boi fala com um escravizado na época do Brasil colonial. Ulisses Junior traz um show literário cheio de humor e emoção. Um banquete de contos, trava-línguas, brinquedos cantados, cordéis, histórias de tradição oral, poesias e muita alegria. O resto é História…- Aberto ao público – “Cachê” no chapéu.

12h às 13h – Apresentação musical: Voz e Violão. Bia Abrucez (Instagram: @lbeluguinha). Artista desde os 7 anos de idade, Bia, de 26 anos, tocará MPB, Pop e Rock, sempre priorizando cantoras mulheres. “Cachê” no chapéu.

15h às 15h30 – Apresentação de Dança ATS (American Tribal Style® Belly Dance (ATS®) – Grupo Amora (Instagram: @amoratribal / https://www.facebook.com/amoratribalats). O Grupo Amora realiza uma apresentação de dança que envolve uma fusão de vários estilos: flamenco, dança do ventre e dança indiana. As bailarinas trazem um repertório musical étnico e tocam snujs (um instrumento de percussão oriental). “Cachê” no chapéu.