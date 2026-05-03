Feminicídio, prisão de procurado e ação da PM marcam ocorrências em Itapira no fim de semana

Casos foram registrados entre sexta-feira, dia 1º, e sábado, dia 2, mobilizando equipes da Polícia Militar em diferentes pontos da cidade

A Polícia Militar atendeu três ocorrências distintas em Itapira entre sexta-feira, dia 1º, e sábado, dia 2, incluindo um caso de feminicídio, a prisão de um procurado pela Justiça e uma ação iniciada após denúncia de perturbação do sossego.

Na manhã de sexta-feira, dia 1º, policiais foram acionados via COPOM após denúncias de gritos e barulhos intensos em um apartamento. No local, as equipes encontraram dois indivíduos com vestes e partes do corpo sujas de sangue, além de sinais evidentes de violência no ambiente.

Durante a varredura, uma mulher foi localizada caída ao solo, inconsciente e com diversas lesões graves. O resgate foi acionado, mas o óbito foi constatado ainda no local. Objetos como faca e martelo, além de celulares e materiais relacionados ao uso de entorpecentes, foram apreendidos.

Os dois suspeitos apresentaram versões contraditórias, mas posteriormente admitiram envolvimento nas agressões. Eles foram presos em flagrante por feminicídio duplamente qualificado e permaneceram à disposição da Justiça.

Ainda na noite de sexta-feira, durante atendimento a uma ocorrência de perturbação do sossego em um condomínio no Jardim José Tonolli, os policiais não constataram irregularidades no local. No entanto, ao deixarem a área, visualizaram um indivíduo em atitude suspeita.

O homem tentou se afastar ao perceber a presença da viatura, sendo abordado na sequência. Durante a abordagem, forneceu informações incompletas sobre sua identidade, o que levantou suspeitas. Após consulta por meio de sistema biométrico, foi confirmada sua verdadeira identidade.

Em nova verificação, constatou-se que ele era evadido do sistema prisional, onde cumpria pena por tráfico de drogas. O indivíduo confessou que não retornou ao presídio após benefício de saída temporária. Ele foi preso e permaneceu à disposição da Justiça.

As ocorrências reforçam a atuação da Polícia Militar no combate à criminalidade e no atendimento a situações de emergência no município.

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12