Seletiva do Amadorzão tem segunda rodada neste fim de semana em Jaguariúna

Quatorze equipes disputam oito vagas na Série Prata em jogos programados para sábado e domingo

A seletiva para a Série Prata do Campeonato Amador de Futebol de Jaguariúna segue neste fim de semana com a realização da segunda rodada. As partidas acontecem no sábado (18) e domingo (19), com confrontos em dois campos da cidade.

Ao todo, 14 equipes participam da fase classificatória em busca de uma das oito vagas na competição. Após a primeira rodada, lideram seus respectivos grupos as equipes Jardim Europa, S.E. Tanquinho, Paulista F.C, Amigos do Honório, Inter e Maestro F.C.

A programação começa no sábado (18), no campo do Azulão, com o confronto entre Black Lightning e Sudeste, às 16h.

No domingo (19), os jogos serão realizados nos campos Américo Tonietti e Azulão. No Américo Tonietti, às 8h, o XII de Setembro enfrenta o Paulista F.C., e às 10h, o Real Madruga encara o Jardim Europa. Já no campo do Azulão, às 8h, o Ômega joga contra o Maestro F.C., e às 10h, o P.S.G. Jaguar enfrenta o Amigos do Honório.

A competição segue como uma das principais portas de entrada para equipes que buscam espaço no futebol amador do município.

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12