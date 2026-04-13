Seletiva do Amadorzão define classificados para a Série Prata em Jaguariúna

Competição reúne 14 equipes e garante oito vagas para a próxima fase do campeonato municipal

Teve início neste final de semana a seletiva para a Série Prata do Campeonato Amador de Futebol de Jaguariúna, promovido pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer.

Ao todo, 14 equipes participam da disputa, divididas em cinco grupos. Ao final das três rodadas programadas, os primeiros colocados de cada grupo, além dos três melhores segundos colocados, garantem vaga na competição.

Na primeira rodada, realizada no sábado e domingo, os jogos movimentaram diferentes praças esportivas do município, com destaque para as vitórias do Jardim Europa, S.E. Tanquinho, Paulista F.C. e Maestro F.C., além do empate entre Amigos do Honório e Inter.

Com os resultados iniciais, lideram seus respectivos grupos as equipes Jardim Europa, S.E. Tanquinho, Paulista F.C., Amigos do Honório e Inter, e Maestro F.C.

A competição segue nas próximas rodadas, com equipes buscando a classificação para a Série Prata, reforçando o calendário esportivo e incentivando o futebol amador no município.

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