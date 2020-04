FERIADOS: CONFIRA O QUE ABRE E FECHA NO ANIVERSÁRIO DE MOGI GUAÇU E NA SEMANA SANTA

Não haverá expediente na Prefeitura e nas autarquias municipais na quinta e sexta-feira, dias 9 e 10. O atendimento volta ao normal na segunda-feira, dia 13, dentro das medidas tomadas em relação ao novo coronavírus.

SAÚDE

Os postos de saúde funcionarão normalmente nos dias 9 e 10 de abril para atender novos casos suspeitos de COVID-19, manter o acompanhamento de quem está em isolamento e para que não exista uma demanda excessiva no Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos” (Jardim Planalto Verde, zona Sul), na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) / PPA (Posto de Pronto Atendimento) do Jardim Novo II e na Santa Casa.

SERVIÇOS MUNICIPAIS

A coleta de lixo e os cemitérios funcionarão normalmente.

SAMAE E DEFESA CIVIL

O Samae e a Defesa Civil mantêm equipes de plantão para o atendimento a emergências.

Telefones:

Samae – 0800 – 102 028

Defesa Civil – 199

SECRETARIA DE ESPORTES

Todos os centros esportivos permanecerão fechados em prevenção ao coronavírus.

POUPATEMPO

O posto estará fechado até dia 30 de abril seguindo decreto publicado pelo Governo do Estado. Os usuários do posto podem continuar utilizando os serviços fornecidos pelo Poupatempo através do site https://www.poupatempo.sp.gov.br/.

COMÉRCIO

Estará fechado em prevenção ao novo coronavírus.

BURITI SHOPPING E BOULEVARD SHOPPING

Estarão fechados em prevenção ao novo coronavírus.