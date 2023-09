Fernando & Sorocaba são confirmados como atração surpresa do Jaguariúna Rodeo Festival

Dupla sobe ao palco de megaevento em 23 de setembro, mesmo dia de Lynyrd Skynyrd, Zé Neto & Cristiano, Ícaro & Gilmar e Pedro Sampaio.

Os fãs de sertanejo têm mais um motivo para comemorar! Às vésperas do primeiro dia de evento, o Jaguariúna Rodeo Festival anuncia mais uma novidade para o público. A dupla *Fernando & Sorocaba& chega para somar ao line-up das apresentações de sábado, 23 de setembro, e promete agitar o público com hits como “Madri” e “A Galera do Chapéu”.

O show acontece no mesmo dia das duplas Zé Neto & Cristiano e Ícaro & Gilmar, além de Pedro Sampaio e da banda norte-americana Lynyrd Skynyrd.

Se você ainda não adquiriu seu ingresso, ainda dá tempo de garantir! As vendas do Jaguariúna Rodeo Festival estão abertas no site Totalacesso.com

Confira o line-up completo do megaevento:

Dia 22 – Henrique e Juliano, Thiaguinho, Locos e Clayton e Romário

Dia 23 – Fernando & Sorocaba, Lynyrd Skynyrd, Zé Neto & Cristiano, Ícaro & Gilmar e Pedro Sampaio

Dia 29 – Ana Castela, Bruno & Marrone, Maiara & Maraisa, DJs KVSH e Malifoo

Dia 30 – Jorge & Mateus, Luan Santana, Gustavo Mioto e Dennis