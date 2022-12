Ferrari confirma francês ex-Alfa Romeo para o cargo de chefe de equipe na F1

“A Scuderia Ferrari anuncia que Fred Vasseur se juntará ao time, como chefe de equipe e gerente geral a partir de 9 de janeiro”

Vasseur, que trabalhou com Leclerc no início da carreira do monegasco na F1, ainda na Sauber, tem mais de 25 anos de trabalho no automobilismo, com a maior parte nas categorias de base. O francês liderou grandes talentos e foi campeão com Nico Rosberg na GP2 (antiga F2), em 2005, e com Lewis Hamilton no ano seguinte.