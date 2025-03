Fest Fusca em Jaguariúna promete nostalgia e solidariedade nos dias 15 e 16 de março

Evento vai reunir apaixonados por Fuscas e cultura automobilística no Centro Cultural de Jaguariúna.

Jaguariúna se prepara para receber o Fest Fusca, um dos maiores eventos de antigomobilismo da região, que acontecerá nos dias 15 e 16 de março, no Centro Cultural de Jaguariúna, um patrimônio histórico e cultural da cidade. Organizado pelo Antigos no Parque, o evento promete atrair entusiastas e colecionadores de fuscas raros de todo o Brasil. Com o apoio da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Jaguariúna, o evento será uma verdadeira celebração da história automobilística e uma oportunidade de fortalecer o turismo e a solidariedade no município.

O Fest Fusca é mais do que uma simples exposição de carros: é uma verdadeira celebração da memória do antigomobolismo e da história local. O evento será marcado pela exposição de Fuscas raros com mais de 30 anos, de colecionadores e clubes de todos o Brasil, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conhecer de perto a evolução de um dos carros mais icônicos da história automobilística.

O Antigos no Parque, idealizado por Valdinei Pezini é reconhecido por sua dedicação em promover o antigomobilismo e preservar as memórias de Jaguariúna, realizando eventos desde 2019 que resgatam a essência das gerações passadas, através do olhar sobre os carros que marcaram épocas. Com o objetivo de não só preservar a história, mas também contribuir socialmente para a comunidade, o Fest Fusca traz carros de todo o Brasil para admirar a beleza bucólica da cidade e seus arredores.

O evento contará com uma ampla programação para toda a família. Haverá uma praça de alimentação com opções para todos os gostos, uma área kids para entreter as crianças e um mercado de pulgas com produtos dos anos 70 e 80.

Além disso, a banda Flash Night se apresenta no domingo às 12h30, fazendo o projeto Retrô Experience com as músicas que marcaram os anos dourados. E no sábado e domingo, a apresentação de voz e violão de Celsinho Moraes.

Inscrição

Os participantes que desejarem expor seus Fuscas podem se inscrever no link abaixo:

ygs.com.br/festfusca

Contribuição de dois litros de leite para doação a entidade assistencial local.

Serviço:

Evento: Fest Fusca

Data e Horário: 15 e 16 de março – Das 08h às 16h

Local: Centro Cultural de Jaguariúna

Rua Amazonas, 4 – Centro – Jaguariúna/SP

Inscrição para Exposição de Fusca: Acesse ygs.com.br/festfusca (traga 2 litros de leite para doação).

Atrações: Praça de alimentação, área kids, mercado de pulgas.

Música ao vivo:

Dia 15

A partir das 08h – Celsinho Moraes (@celsinho.moraes), voz e violão.

Dia 16

Show às 12h30 da banda Flash Night (@bandaflashnight) com o projeto Retrô Experience.

Entrada: Gratuita

Evento Pet Friendly

Organização: @antigos_no_parque

Apoio: Secretaria de Cultura de Jaguariúna

Sobre o Antigos no Parque e Valdinei Pezini

O grupo Antigos no Parque é uma iniciativa de Valdinei Pezini, que há seis anos vem promovendo eventos que celebram o antigomobilismo e resgatam a história da cidade de Jaguariúna. Com foco social, o grupo busca unir a paixão por carros clássicos ao apoio às causas sociais da cidade, sempre com o intuito de valorizar o patrimônio histórico e cultural local. O apoio da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Jaguariúna tem sido essencial para o sucesso dos evento.

Crédito das fotos: @ogfphotography

Foto drone: Acervo Antigos no Parque