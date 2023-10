Festa da Mandioca em Engenheiro Coelho: Comida Típica e Música ao Vivo Agitam o Fim de Semana

Da Redação

Os amantes da mandioca têm um motivo a mais para comemorar neste fim de semana, pois a tão aguardada Festa da Mandioca está de volta! A partir desta sexta-feira, 13 de outubro, até domingo, 15 de outubro, a Praça Francisco Ribeiro de Souza Filho será o epicentro da diversão, gastronomia e música típica. Preparados para três dias de festas, os moradores e visitantes da cidade poderão desfrutar de deliciosas comidas típicas e shows ao vivo.

A festa promete ser um verdadeiro festival de sabores, com pratos à base de mandioca para todos os gostos.

A programação musical está repleta de atrações incríveis que prometem animar as noites de sexta, sábado e domingo. Confira a agenda:

Sexta-feira, 13 de outubro – A Noite do DJ Explosão, Saraí e Piseiro do 600 (A partir das 19 horas)

Sábado, 14 de outubro – Fred & Kleber, Grupo Capa de Revista, Vibe do Piseiro e Elton Carvalho (A partir das 19 horas)

Domingo, 15 de outubro – Caravana Sertaneja e Cabaré Universitário (A partir das 18 horas)

Além das atrações musicais, no domingo terá uma benção especial aos “mandioqueiros” com o Padre Reinaldo, que abençoará a festa e todos os presentes.

A melhor parte? A entrada é franca, permitindo que todos desfrutem dessa celebração da cultura local sem custo. Não perca a oportunidade de se deliciar com as iguarias da mandioca, curtir a música ao vivo e curtir momentos incríveis com a comunidade de Engenheiro Coelho.

Prepare-se para uma festa cheia de diversão, sabor e boa música na Festa da Mandioca deste ano em Engenheiro Coelho! Não fique de fora dessas celebrações que promete ser inesquecível. Venha fazer parte dessa tradição e viva momentos especiais com amigos e familiares.