Festa das Nações: Cultura seleciona atrações artísticas interessadas em participar do evento

Estão abertas as inscrições para as escolas, grupos ou academias de dança interessadas em participar da 2ª edição da Festa das Nações, que será realizada nos dias 4, 5 e 6 de agosto, no Centro Cultural. O cadastramento pode ser feito até o dia 27 de julho, às 16h, e acontece através do formulário online, disponível no link: https://bit.ly/Form_Dança_FN_2023. Confira o edital completo através do link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MzgxNTI4, a partir da página 2.

Através deste chamamento público, a Secretaria vai selecionar academias de dança, que farão apresentações de, no máximo, quatro minutos, em alusão aos países selecionados pela Cultura a serem celebrados no evento. As apresentações serão realizadas no dia 6 de agosto, um domingo, no horário de realização da Festa das Nações, das 12h às 21h. Cada grupo de dança poderá se inscrever com até duas coreografias.

A Festa das Nações vai celebrar a cultura dos seguintes países: Alemanha, Argentina, Bélgica, Brasil, Espanha, Estados Unidos, Holanda, Itália, México, Países Árabes, Portugal e Reino Unido e tem como objetivo principal a valorização das culturas dos diversos países que contribuíram para a formação da sociedade brasileira.

A presente chamada tem o objetivo de dar ampla publicidade ao projeto, oferecendo oportunidade de participação ao maior número de artistas da cidade de Mogi Guaçu. Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail: sccontato@mogiguacu.sp.gov.br ou pelo telefone 3811-8650