Festa do Cavalo tem apoio da Secretaria de Agricultura e participação de alunos da rede municipal

A Secretaria Municipal de Agricultura foi uma das apoiadoras das atividades ligadas ao agronegócio durante a 7ª edição da Festa do Cavalo, realizada no último fim de semana e promovida pela APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Itapira. O apoio faz parte das atribuições da pasta, que tem entre suas funções incentivar e fomentar ações voltadas ao fortalecimento da produção agropecuária no município.

Um dos destaques da programação foi a VII Exposição Ranqueada do Núcleo Paulista do Pônei Brasileiro, que reuniu criadores de diferentes regiões do país. A atividade atraiu grande público, especialmente famílias e crianças, encantadas com a beleza e peculiaridades dos animais. A Fazendinha Recanto Feliz, outro atrativo do evento, também proporcionou uma experiência sobre o meio rural para as crianças.

A Secretaria Municipal de Educação participou do evento com visitas monitoradas que aconteceram na sexta-feira, dia 4, e envolveram escolas que estão desenvolvendo o tema “animais” em sala de aula. Pela manhã, participaram 17 alunos do CEI “Wilma de Toledo Barros Munhoz” e 21 do CEI “Harley Marella”. À tarde, o passeio foi realizado por 24 crianças do CEI “Vereador Francisco Rovaris” e 14 do CEI “Dr. José Alberto de Mello Sartori”.