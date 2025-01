Festa do Milho de Socorro (SP) será de 14 a 16 de fevereiro

Em sua 5ª edição festa reunirá expositores e produtores rurais da cidade trazendo as delícias da roça e receitas tradicionais, além de promover almoço beneficente em prol da APAE e concurso de Melhor Prato

O Parque da Cidade “João Orlandi Pagliusi”, em Socorro (SP) receberá a 5ª edição da FEMISO – Festa do Milho de Socorro, entre os dias 14 e 16 de fevereiro. O evento gratuito reunirá produtores rurais e expositores que venderão produtos derivados do milho, como curau, pamonha, polentas, canjica, bolos, fubá, broá de fubá, farofa, pipoca, sorvetes, musse de milho, suco e outras delícias como pizza, pastel e doces diversos e celebra o início da colheita do legume.

Entre os expositores, o Empório São Luiz venderá seu tradicional fubá feito em pedra de mó, mantendo a tradição familiar que chegou à cidade no final do século 19. Artistas e artesões da cidade também estarão expondo seus produtos, além de atração musical com Orquestra de Viola, Suzy Bastos, Maicon Braga Trio e Mariane Reis Banda e concurso de Melhor Prato.

Realizada e organizada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (Comder), pela Prefeitura de Socorro e pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), a FEMISO está se tornando tradicional na região do Circuito das Águas Paulista. Segundo o organizador Izael Jameli, a Festa tem por objetivo promover a cadeia da produção do milho e incentivar os agricultores locais, “a cada ano estamos crescendo e trazendo mais produtores e empreendimentos alimentícios, como também atraindo mais visitantes, que para esta edição estimamos receber cerca de 4 mil, entre moradores, pessoal da região e turistas”, diz Izael que também está à frente da APAE.

A FEMISO realizará no dia 16 de fevereiro (domingo), das 12h às 14h, o Almoço Beneficente no valor de R$ 40,00, cuja renda será revertida em prol da APAE. No cardápio; Polenta com Frango, Milho refogado, Virado de Milho, Creme de Milho, Tutu de Feijão, Arroz, Carnes diversas e saladas. Interessados podem adquirir o ingresso através do whatsapp: 19- 99823-4648.

Socorro muito mais que aventura

Próxima a capital paulista, Campinas, região Bragantina e Sul de Minas, Socorro é uma estância que reúne diversas atividades turísticas como, aventura, ecoturismo, turismo rural gastronômico, compras e cultural, sendo perfeita para aproveitar o final de semana, em que

acontece a FEMISO para conhecer os diversos parques de aventura, visitar propriedades rurais, fazendas de café e curtir momentos inesquecíveis em conexão com a natureza.

Serviços:

5ª edição FEMISO – Festa do Milho de Socorro

De 14 a 16 de fevereiro de 2025

Horários: 14/02 – 18h às 22h

15/02 –15h às 22h

16/02 – 10h às 22h

Local: Parque da Cidade – “João Orlandi Pagliusi”

Entrada Gratuita e estacionamento gratuito no local

Almoço Beneficente APAE – Dia 16/02 das 12h às 14h. Valor do ingresso R$ 40,00

Informações sobre onde ficar, restaurantes e atividades na ASTUR (Associação do Turismo): www.socorro.tur.br