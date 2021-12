Festa do Natal Feliz 2021 faz a alegria de 500 crianças em Jaguariúna

Aproximadamente 500 crianças do bairro Florianópolis, em Jaguariúna, tiveram um dia repleto de brincadeiras (pula-pula e cama elástica), além de ganharem pipoca, algodão-doce e brinquedos. Assim foi a programação da Festa do Natal Feliz 2021, realizada no sábado, 18 de dezembro, pelo empresário Júnior Teixeira, da Jr Teixeira Negócios & Associados

As crianças ganharam brinquedos e ainda participaram do sorteio de uma bicicleta. “A mensagem que fica é que ‘Juntos Somos Mais Fortes'”, enfatizou Júnior Teixeira

Segundo o empresário, a festa veio fechar mais um ano de sucesso da sua empresa. “Agradecemos a todos os colaboradores que fizeram e fazem parte da nossa equipe.” Júnior Teixeira disse que “o nosso Natal pode ser muito mais feliz se também pensarmos naquelas crianças que tanto precisam de um momento de alegria. E, claro, para nós adultos também é a chance de se divertir com elas.” Júnior Teixeira ainda fez uma reflexão: “Não somente de palavras vive o homem e sim 𝙜𝙧𝙖𝙩𝙞𝙙ã𝙤 a 𝘿𝙀𝙐𝙎 construída de atitude e sempre com muita humildade.”

