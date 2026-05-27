Festa em Louvor a Santo Antônio começa neste sábado em Pedreira

Programação segue até 20 de junho com missas, trezena, quermesse, carreata, bênçãos, barracas típicas e shows musicais

A Paróquia de Santo Antônio de Pádua, em Pedreira, inicia neste sábado, 30 de maio, a Festa em Louvor ao Padroeiro. A programação segue até o dia 20 de junho, reunindo atividades religiosas, quermesse, shows musicais e momentos de convivência para toda a comunidade.

Em 2026, a festa terá como tema “Coração ardente pelo Senhor”. De segunda a sexta-feira, acontece a Trezena, com Santa Missa celebrada sempre às 19h30. Também haverá barraca de pastel a partir das 18h30.

Aos sábados e domingos, a Santa Missa será celebrada às 18h. Nesses dias, a programação contará com barracas de pastel, lanches, costelão, bebidas, barraca maluca e apresentações musicais.

No feriado de Corpus Christi, em 4 de junho, a quermesse terá início às 16h. Já no dia 7 de junho, às 8h, acontece a tradicional Carreata e Bênçãos de Santo Antônio, seguida pela abertura da quermesse.

O dia 13 de junho, data dedicada a Santo Antônio, contará com programação festiva e religiosa durante todo o dia. O encerramento será no sábado, 20 de junho, a partir das 19h, com Show de Prêmios e quermesse.

A Festa em Louvor a Santo Antônio é uma das celebrações tradicionais de Pedreira e reúne fé, cultura, gastronomia e participação comunitária.

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12