Judocas de Artur Nogueira conquistam 25 medalhas na Copa Rio Claro

Equipe garantiu sete ouros, sete pratas e 11 bronzes, além da 5ª colocação geral na competição regional

A equipe de judô de Artur Nogueira conquistou 25 medalhas na 5ª edição da Copa Rio Claro, realizada no sábado (9). Com sete medalhas de ouro, sete de prata e 11 de bronze, os atletas nogueirenses também garantiram a quinta colocação na classificação geral da competição.

Promovido pela 8ª Delegacia Regional da Federação Paulista de Judô, o evento reuniu 670 judocas da região. Representando o Projeto Judô Esporte Social, desenvolvido pela Prefeitura de Artur Nogueira por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, 35 atletas participaram das disputas.

Os destaques da equipe foram os medalhistas de ouro Samuel Machado (Sub11 Super Pesado), Maria Gabriela (Sub13 Super Ligeiro), Lucas Santos (Sub13 Meio Leve), Flora Oliveira (Sub13 Médio), Gabriel Franze (Sub15 Meio Leve), Lucas Botasso (Cadete Super Ligeiro) e Iago Araújo (Júnior Meio Leve).

As medalhas de prata foram conquistadas por Francisco Aranha (Sub13 Ligeiro), Gabriel Santos (Sub13 Meio Médio), Pietro Vaz (Sub15 Super Ligeiro), Thiago Davide (Sub15 Meio Leve), Liz Oliveira (Sub15 Pesado), Luiz Vincentt (Sub15 Super Pesado) e Kauã Xavier (Cadete Ligeiro).

Também subiram ao pódio com medalhas de bronze os atletas Ana Carolina Franze (Sub11 Ligeiro), Nicolas Brito (Sub11 Leve), Emilly Davide (Sub13 Leve), Enzo Antônio (Sub13 Meio Médio), João Lucas (Sub13 Meio Médio), Lorena Oliveira (Sub13 Pesado), Kauã Davide (Sub15 Super Ligeiro), João Paulo Sconfienza (Cadete Meio Leve), Vitória Carolina (Cadete Leve), Marina Tavares (Cadete Leve) e Kauan Cabrini (Sênior Meio Pesado).

A equipe Real União, de Araraquara, terminou a competição como campeã geral.

Segundo a comissão técnica, a competição também serviu como preparação para os próximos desafios da temporada e oportunidade para novos atletas ganharem experiência em competições oficiais.

“Observamos o cuidado que os professores têm ao inserir novos alunos no caminho das competições. Isso é importante para que os jovens tenham uma boa experiência, independentemente de vitória ou derrota, para que não desistam e possam se desenvolver como futuros atletas”, destacou o secretário de Esporte e Lazer, Rodrigo Pinheiro (Burunga).

O secretário também ressaltou a importância da sequência competitiva para os atletas já classificados para torneios estaduais. “Vários desses nomes já estão classificados para importantes competições, como as finais do Campeonato Paulista e dos Jogos Escolares. É importante mantê-los competindo para que possam desempenhar bem até o final da temporada”, completou.

O próximo compromisso da equipe será a final do Campeonato Paulista Cadete (Sub18) e Júnior (Sub21), marcada para o dia 23 deste mês, em Itapecerica da Serra.