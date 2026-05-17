JAGUARIÚNA INICIA OPERAÇÃO DE BALONISMO E AMPLIA ATRAÇÕES TURÍSTICAS DA CIDADE

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios, realizou neste sábado, dia 16 de maio, o voo inaugural de balonismo no município. A atividade foi realizada no gramado do Boulevard do Centro Cultural e marca oficialmente o início de uma nova experiência turística na cidade, que passa a contar, pela primeira vez, com operações de passeios de balão.

O evento também encerra a Semana do Turismo, promovida pela secretaria desde a última segunda-feira, com uma programação diversificada voltada à valorização e promoção do potencial turístico de Jaguariúna.

A iniciativa é de caráter privado e será conduzida pela empresa Clube do Balão, de Boituva, referência nacional no segmento e com mais de 12 anos de atuação no mercado. A empresa passa agora a operar também em Jaguariúna, ampliando o leque de atrativos turísticos da cidade e oferecendo uma experiência inédita para moradores e visitantes.

Segundo a empresa, os voos em Jaguariúna serão realizados todos os sábados, domingos e feriados. A atividade irá acontecer durante todo o ano ao amanhecer e, nos meses de junho e julho, também ao entardecer (pôr do sol). Programação, horários e preços dos voos poderão ser conferidos no site da empresa (https://www.clubedobalao.com.br/) ou pelo Whatsapp (11) 94018-6628.

Reconhecida como a Capital Country do Brasil, Jaguariúna vem se consolidando no cenário turístico nacional, tendo conquistado recentemente o título de Município de Interesse Turístico (MIT) pelo Governo do Estado. Iniciativas como esta reforçam o posicionamento da cidade como destino relevante, impulsionando a economia local, estimulando o desenvolvimento sustentável e promovendo a geração de emprego e renda.

O prefeito Davi Neto destacou a importância do novo atrativo para o fortalecimento do turismo local. “Jaguariúna vive um momento importante de crescimento e valorização do turismo. A chegada do balonismo representa mais uma opção de lazer e experiência para moradores e turistas, fortalecendo nossa cidade como destino turístico de destaque no Estado de São Paulo. É uma iniciativa que movimenta a economia, gera oportunidades e amplia ainda mais o potencial turístico de Jaguariúna”, afirmou.

A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios, Mariana Bruscato, ressaltou que a chegada do balonismo representa um importante avanço para o turismo de Jaguariúna. “Estamos ampliando as experiências oferecidas em nossa cidade e fortalecendo Jaguariúna como um destino turístico cada vez mais completo e atrativo. O balonismo chega para agregar valor ao nosso setor turístico, atrair novos visitantes e movimentar a economia local.”

Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios, a expectativa é de que a nova atividade contribua para atrair visitantes de toda a região e fortalecer ainda mais o calendário turístico do município.

Fotos: Diego Monarin