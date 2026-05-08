FESTA DOS METALÚRGICOS 2026 REÚNE CENTENAS DE FAMÍLIAS E REFORÇA MOBILIZAÇÃO PELO FIM DA JORNADA 6×1

Tradicional evento realizado pelo SindMetal em comemoração ao Dia do Trabalhador teve a presença de mais de 1000 metalúrgicos

A tradicional Festa dos Metalúrgicos 2026, promovida pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Jaguariúna, Amparo, Pedreira, Serra Negra e Monte Alegre do Sul – SindMetal, foi marcada por grande participação popular, confraternização e fortalecimento da luta coletiva da categoria. Realizado no último domingo, 3 de maio, no Canoa Buffet, em Pedreira, o evento reuniu centenas de trabalhadores, trabalhadoras e familiares em um dia de celebração, integração e mobilização sindical.

Com estrutura preparada especialmente para acolher as famílias metalúrgicas, a festa contou com almoço/churrasco, DJ, atrações infantis e sorteio de prêmios. O ambiente de confraternização reforçou o reconhecimento aos trabalhadores que contribuem diariamente para o desenvolvimento da região.

Além do caráter festivo, a atividade também teve forte conteúdo de conscientização e mobilização sindical. Durante os pronunciamentos das lideranças, o principal destaque foi a campanha pelo fim da jornada de trabalho 6×1 e pela redução da jornada sem redução salarial, além da importância da mobilização da sociedade pelo fim do feminicídio e da violência contra as mulheres no país. O presidente do SindMetal, José Francisco Salvino, o Buiú, destacou a importância da unidade da categoria para garantir avanços nas pautas trabalhistas e nas causas sociais.

“Essa festa é um momento de celebração, mas também de reafirmar que a nossa luta continua. A união dos trabalhadores é fundamental para conquistarmos mais dignidade e qualidade de vida com uma jornada de trabalho mais justa e também é urgente reforçar nossa luta para acabar com o feminicídio que assola o nosso país”, afirmou.

Um dos momentos mais aguardados da programação foi o tradicional sorteio de prêmios entre os associados e associadas presentes. Ao todo, foram distribuídos 12 prêmios, entre eletrodomésticos, eletrônicos e uma moto Honda CG160 Start 0 km. O prêmio principal foi conquistado pelo trabalhador Paulo Boosi, da Flextronics Jaguariúna, morador de Sumaré e pessoa com deficiência auditiva. O momento emocionou o público e simbolizou o compromisso do Sindicato com a inclusão e a participação de todos. Para garantir acessibilidade durante o evento, o SindMetal também disponibilizou tradução em Libras ao longo da programação.

Para os dirigentes do Sindicato, a Festa dos Metalúrgicos 2026 entra para a história como um dos maiores encontros já realizados pela entidade, reafirmando a força, a união e a consciência coletiva da categoria.

O SindMetal agradeceu a presença de todos os trabalhadores, trabalhadoras e familiares que participaram do evento e reforçou o compromisso de seguir firme na defesa dos direitos e na construção de novas conquistas para a categoria metalúrgica.