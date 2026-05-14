Equipe de ginástica rítmica de Amparo estreia na temporada 2026 na Copa Roberta Gaio

Competição será realizada neste fim de semana em Águas de Lindoia e marca o terceiro ano consecutivo de participação do município no torneio

A equipe de competição de ginástica rítmica de Amparo participa neste fim de semana da Copa Roberta Gaio, em Águas de Lindoia. Esta será a estreia oficial dos ginastas amparenses na temporada 2026 e o terceiro ano consecutivo em que o município é representado na competição.

Sob o comando do técnico Vinícius Augusto e da auxiliar técnica Letícia Vitória, a equipe intensificou os treinamentos nos últimos meses, com foco na precisão dos movimentos, controle dos aparelhos e preparação para as apresentações.

A participação na Copa Roberta Gaio é considerada importante para avaliar o desempenho dos atletas e orientar o trabalho da comissão técnica ao longo da temporada.

No sábado (16), as apresentações serão voltadas ao nível intermediário, com participação das categorias de base. Na categoria Pré-Infantil, Amparo será representada por Melissa Tonelli e Dorothy Peixoto. Já na categoria Infantil, a representante será Isabella de Oliveira.

No domingo (17), a equipe compete no nível regional. Na categoria Livre Individual, participam Miguel Maiorino, Aghata Victoria e Sarah Monique. Já na categoria Sub-14 Conjunto, Amparo será representada por Beatriz Petroli, Lara Joanini, Fernanda Ventura, Maria Alice Gonçalves, Maria Eduarda Lener e Isabella de Oliveira, que integra a equipe como reserva.

Com dedicação e expectativa por bons resultados, a equipe amparense busca iniciar a temporada com boas apresentações e seguir fortalecendo a modalidade no município.

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