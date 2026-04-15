Festa Italiana de Jaguariúna chega à 4ª edição e reforça tradição cultural e solidarie

Foto Leonardo Cruz

A cidade de Jaguariúna recebe, entre os dias 17 e 19 de abril de 2026, a 4ª edição da Festa Italiana – Viva La Nostra Gente, evento que já se consolida como uma das principais celebrações culturais do município — e que carrega um significado ainda mais especial: foi em Jaguariúna que o projeto nasceu.

Idealizada pela Elo Produções & Eventos, a festa homenageia a forte influência da imigração italiana na formação cultural da região, celebrando tradições que seguem vivas na gastronomia, na música e no modo de viver da comunidade.

Mais do que um evento, a Festa Italiana representa um encontro entre passado e presente, resgatando as raízes dos imigrantes italianos que ajudaram a construir a identidade local. Jaguariúna, assim como diversas cidades do interior paulista, tem sua história profundamente marcada por essas famílias, que trouxeram consigo saberes, sabores e valores que atravessam gerações.

Nesta edição, o evento ganha ainda mais relevância ao se unir à Paróquia Santa Maria, em uma parceria com propósito social: parte da renda será destinada à reforma da Matriz Centenária, além da realização de bingos solidários, reforçando o caráter comunitário e de pertencimento da festa.

Com apoio da Secretaria de Cultura de Jaguariúna, o evento será realizado no Centro Cultural, ao lado da tradicional Estação Maria Fumaça, reunindo gastronomia típica, apresentações musicais, atividades para toda a família e experiências que valorizam a cultura ítalo-brasileira.

Tradição, música e experiências para toda a família

A programação artística foi cuidadosamente pensada para proporcionar uma verdadeira imersão cultural, com atrações que transitam entre o clássico e o popular.

A abertura oficial acontece na sexta-feira (17), às 19h, com a presença de autoridades. Na sequência, o público poderá conferir uma homenagem especial que simboliza o encontro cultural entre Brasil e Itália: um tributo à cantora Alcione, representando “o país do samba” reverenciando os imigrantes italianos.

No sábado (18), o destaque é o aguardado show internacional de Tony Angeli, às 20h, acompanhado da Cia de Dança Allegro, prometendo emocionar o público com grandes clássicos italianos.

Já o domingo (19) reserva um momento especial para os apaixonados por cultura e automobilismo: o tradicional Encontro do Clube Fiat 500, às 12h, reunindo veículos icônicos que são símbolo da Itália e despertam memória afetiva em diferentes gerações.

O encerramento ficará por conta de Enzo Schiani, com um tributo emocionante a Eros Ramazzotti.

Gastronomia e solidariedade de mãos dadas

Além da programação cultural, a Festa Italiana é também um convite a uma verdadeira viagem gastronômica, com pratos típicos que celebram a tradição italiana — massas, molhos artesanais, embutidos, doces e receitas que remetem às cozinhas das “nonnas”.

A edição deste ano reforça seu compromisso social com a realização dos bingos solidários, cuja arrecadação será revertida para a reforma da Matriz Centenária, fortalecendo os laços entre cultura, fé e comunidade.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (17)

19h – Abertura oficial com autoridades

20h – Especial Alcione Cover – homenagem do país do samba aos imigrantes italianos

Sábado (18)

13h – Seleção Itália

15h – Gincana Kids

16h – Volta ao Mundo com Joel Gil

19h – Bingo Solidário (Matriz Centenária)

20h – Mega Show com Tony Angeli e Cia de Dança Allegro

Domingo (19)

12h – Encontro Clube Fiat 500

13h – Volta ao Mundo com Joel Gil

15h30 – Desafio Musical

17h – Dança

19h – Bingo Solidário (Matriz Centenária)

20h – Encerramento com Enzo Schiani – Tributo Eros Ramazzotti

Programação sujeita a alteração sem aviso prévio.

SERVIÇO

Data: de 17 a 19 de abril de 2026

Sexta das 18h às 22h e Sábado e Domingo das 11h às 22h

Local: Centro Cultural de Jaguariúna (ao lado da Estação Maria Fumaça)

Entrada: gratuita