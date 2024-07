Festa Julina da Terceira Idade

O ‘Fundo Social de Solidariedade Municipal’ promoveu a tradicional ‘Festa Julina do Clube da Terceira Idade Laços de Amizade’, realizada na manhã desta quinta-feira (04).

A festividade, com temática caipira, foi organizada pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Cosmópolis, Sra. Isabel Teixeira Felisbino, realizada para os membros do Clube no espaço de eventos ‘Villas Pantanal’.

A festividade reuniu os membros do Clube da Terceira Idade, proporcionando integração e entretenimento saudável aos membros da terceira idade, sendo extremamente importante para a ressocialização dos idosos, ao som de sucessos sertanejos, interpretados ao vivo, com distribuição de lembrancinhas e muita comida típica regional, contando com a presença do prefeito Junior Felisbino.,