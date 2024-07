Festa Julina do Clube Recreativo Vale Verde Aquece o Coração de Pedreira

Sucesso Total: Tradição e Alegria na Festa Julina do Clube Recreativo Vale Verde

O último final de semana foi marcado por muita animação e tradição em Pedreira, com a realização da Festa Julina do Clube Recreativo Vale Verde. O evento, que já é uma tradição na cidade, atraiu um grande público e proporcionou momentos inesquecíveis para todos os presentes.

A festa contou com uma variedade de atrações para todas as idades. A tradicional apresentação da quadrilha da Terceira Idade de Pedreira foi um dos momentos mais emocionantes e aguardados da noite. Com passos sincronizados e trajes típicos coloridos, os integrantes da quadrilha encantaram o público e mostraram que a alegria não tem idade.

A Diretoria do Clube Recreativo Vale Verde fez questão de agradecer a todos que contribuíram para o sucesso do evento. “Deixamos aqui os nossos agradecimentos especiais à nossa equipe de voluntários, equipe de segurança privada e também às forças policiais que deram total apoio com rondas e patrulhamento nas imediações da festa”, destacou o presidente do clube, Paulo Rogério Pinho.

Mais uma vez, a Festa Julina do Clube Recreativo Vale Verde se destacou como um evento de grande importância para a comunidade de Pedreira, celebrando a cultura e as tradições juninas com muita alegria e integração entre os moradores. A expectativa agora é para a edição do próximo ano, que promete trazer ainda mais novidades e momentos especiais.

Fonte Jornal A Noticia

Fotos Wagner dos Santos