Festa no céu: Esquadrilha da Fumaça se apresenta em Artur Nogueira

A apresentação da Esquadrilha da Fumaça será um dos destaques das comemorações de 76 anos de Artur Nogueira. Neste sábado, 12 de abril, às 16h, no Balneário Municipal, o público poderá conferir de perto as acrobacias realizadas pelos aviões da Força Aérea.

A apresentação tem cerca de 35 minutos e cerca de 50 acrobacias são feitas pelos pilotos militares. O Esquadrão de Demonstração Aérea se apresenta com sete aeronaves A-29 Super Tucano. O avião é um caça de ataque leve, utilizado para a defesa do espaço aéreo brasileiro. O que difere os aviões utilizados pela Esquadrilha da Fumaça são as cores da bandeira do Brasil e eles dispensam fumaça biodegradável pelo escapamento direito, com o objetivo de melhorar a visualização das manobras para o público.

Um oitavo piloto fica em solo realizando a locução para o público presente, de acordo com nota divulgada pela Força Aérea Brasileira (FAB).

O evento conta com o apoio da Prefeitura, por meio das Secretarias de Cultura e Turismo; Obras e Serviços; Segurança; e Gabinete. O show aéreo é gratuito e aberto ao público.

“O aniversário de Artur Nogueira merece ser celebrado com momentos especiais como este. Trazer a Esquadrilha da Fumaça para a nossa cidade é uma forma de homenagear nossa história, promover cultura e proporcionar uma experiência única para as famílias nogueirenses”, destacou o prefeito Lucas Sia (PL).

RECOMENDAÇÕES

Confira algumas recomendações importantes dadas pela Esquadrilha e que deverão ser seguidas no dia da apresentação:

-Evite ir com seu carro próprio ao local do evento, pois o volume de pessoas será grande, podendo causar aglomerações que impedirão o tráfego.

-É proibido o uso de drones. A Guarda Municipal avisa que haverá apreensão, caso haja algum aparelho sobrevoando no momento da apresentação.

A ESQUADRILHA

Com a missão de realizar demonstrações aéreas por todo o Brasil e pelo mundo afora, o Esquadrão, que fica sediado na Academia da Força Aérea (AFA), em Pirassununga (SP), tem como atribuições estimular e desenvolver a vocação e a mentalidade aeronáuticas, valorizar a Força Aérea Brasileira e o sentimento de patriotismo, demonstrar o alto grau de treinamento e a capacidade dos pilotos brasileiros.

Com mais de 70 anos de história e quase 4.000 demonstrações realizadas no Brasil e em 21 países, a Esquadrilha representa para milhares de pessoas a oportunidade de estabelecer contato, de maneira emocionante e inesquecível, com a FAB.