Festas Juninas e Fogos: Cuidando dos Pets Durante os Barulhos da Temporada

O mês de junho chega trazendo cores, comidas típicas, música e celebrações que encantam a todos. Mas, em meio às festividades, há um ponto de atenção que não pode ser ignorado: o uso de fogos de artifício com estampido, que causam grande desconforto e medo nos animais. Embora em nossa cidade os fogos com barulho estejam proibidos por lei, é importante reconhecer que nem sempre a legislação é seguida, e muitos tutores ainda precisam lidar com os efeitos colaterais desse tipo de comemoração.

O som intenso dos fogos pode gerar reações intensas em cães e gatos, como tremores, salivação excessiva, taquicardia, tentativas de fuga, e até crises de pânico. Animais idosos, cardíacos ou com histórico de ansiedade ficam especialmente vulneráveis. Mesmo dentro de casa, o impacto pode ser significativo. Por isso, é fundamental estar atento às datas festivas e se preparar para acolher o pet amado com mais tranquilidade e segurança nesses momentos.

Preparar o ambiente de forma acolhedora ajuda muito. Um espaço calmo, com cobertas, brinquedos e algum som ambiente como música suave ou televisão ligada, pode abafar o barulho externo e trazer conforto. Evitar deixá-los sozinhos nesses horários também é uma medida de cuidado importante, pois a presença do tutor transmite segurança.

Alguns pets se beneficiam de produtos calmantes, como feromônios, florais ou até medicações, sempre com orientação veterinária. O acompanhamento contínuo da saúde do animal é essencial para entender suas reações e necessidades específicas. Cada pet responde de maneira diferente, e conhecer seu histórico e comportamento facilita na hora de agir com assertividade diante do estresse causado pelos fogos.

Outro ponto vital é a prevenção de fugas. Em momentos de medo, muitos animais tentam escapar, mesmo por pequenas brechas. Certifique-se de que portões, janelas e telas estejam firmes. Identificar o animal com plaquinha de contato é indispensável. No Buddy Clube de Saúde para Pets, além do acompanhamento veterinário contínuo, os tutores recebem uma plaquinha com QR code que facilita a localização do animal em caso de perda.

Caro leitor, essas atitudes simples podem representar uma enorme diferença para a saúde emocional do seu pet amado durante as festas. A empatia e o cuidado com os animais, especialmente nessa época, são reflexos do nosso compromisso em oferecer uma vida mais segura e tranquila a quem tanto nos ama incondicionalmente.

Dra Cinthia Murias

Médica Veterinária CRMV 27.622/SP

Buddy Clube de Saúde para Pets Instagram: @planobuddy www.buddyvetclub.com

(19) 99655-4114