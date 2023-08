FESTCONCHAL COMEÇA EM SETEMBRO

Entre 07 e 10 de setembro, Feira é aberta ao público de Conchal e da região.

Com uma programação que envolve compras e entretenimento, a FestConchal acontece de 07 a 10 de setembro, na Rua Francisco Ferreira Alves, 98, Centro, em Conchal. Realizado pela Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Conchal (Acico), o evento chega à sua quarta edição.

Os visitantes têm entrada franca no principal atrativo da FestConchal, a exposição empresarial com quase 25 stands de diversos setores: moda, empreendimentos imobiliários, negócios, internet e tecnologia, moda casa, móveis, bolsas, calçados, serviços e seguros.

A Associação Comercial prevê que cerca de 15 mil pessoas, da cidade e da região, passem pela FestConchal 2023.

ESTRUTURA

Os preparativos pra a 4ª FestConchal estão a todo vapor! Serão mais de 700m² no pavilhão de exposições.

COMPRAS E NEGÓCIOS NA FESTCONCHAL

Em três anos de evento, a feira gerou cerca de R$ 1 milhão em negócios, criando empregos e oportunidades. A divulgação das empresas, a aproximação dos empreendimentos com o consumidor e o incentivo ao consumo local são as propostas da Acico com a realização da FestConchal. Veja os segmentos presentes no evento empresarial:

• Varejo: moda, acessórios, óculos, bolsas, artesanato e bordados, decoração, móveis, cortinas e persianas e estofados.

• Serviços & negócios: internet, empreendimentos imobiliários, seguros, tecnologia, serviços bancários e formação de condutores.

Funcionamento do Pavilhão de Exposições e atendimento nos stands:

• 07/09, quinta-feira: das 10 às 22 horas.

• 08/09, sexta-feira: das 10 às 22 horas

• 09/09, sábado: das 10 às 22 horas

• 10/09, domingo: das 10 às 18 horas