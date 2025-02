Festival Cultura Rock agitará Artur Nogueira de 20 a 23 de março

Com apoio da Prefeitura, evento tradicional do município terá 12 bandas, covers especiais, encontro de carros antigos, DJ e espaço gastronômico

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulga o Festival Cultura Rock, que será realizado de 20 a 23 de março, na Lagoa dos Pássaros, sempre a partir das 20h.

O evento, que já faz parte do calendário cultural do município, ocorre tradicionalmente toda segunda quinta-feira do mês, reunindo atrações para diferentes públicos.

Nesta edição especial, o festival contará com 12 bandas e 4 shows de covers em homenagem a ícones do rock. O público também poderá conferir o Encontro de Carros Antigos, com entrada mediante a doação de alimentos não perecíveis ou leite, que serão revertidos para entidades sociais no município.

A programação inclui ainda o DJ Cowboy Rockeiro, trazendo clássicos do vinil, além de uma área gastronômica com diversos food trucks.

“A proposta do Festival Cultura Rock é valorizar a diversidade musical e criar um espaço de convivência para todos os públicos, unindo cultura, lazer e solidariedade”, destaca a secretária de Cultura e Turismo, Ieda Ribeiro.

O Festival Cultura Rock tem o oferecimento da Jagermeister, realização da We Do e do Cowboy Rockeiro, com apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.