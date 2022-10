Festival de Cerveja Bier Brasil e Festival da Coxinha chegam para ‘agitar’ Mogi Guaçu-SP

Eventos com entrada gratuita ocorrem simultaneamente entre os dias 21 e 23 de outubro, sexta-feira a domingo, no estacionamento do Shopping Boulevard, festas contam com shows, espaço kids e são pet friendly

O mais tradicional festival de cerveja sobre rodas do interior do Estado de São Paulo monta sua estrutura para um final de semana de muito agito e entretenimento em Mogi Guaçu-SP. O Bier Brasil ocorre simultaneamente ao Festival da Coxinha, entre os dias 21 e 23 de outubro, de sexta-feira a domingo, no estacionamento do Shopping Boulevard, que fica no centro. A entrada é gratuita.

A programação das festas que celebram uma das bebidas mais consumidas do mundo, a cerveja, e a popular iguaria de boteco espera pelo público de Mogi Guaçu e região das 17h às 22h, na sexta-feira (21), e das 11h às 22h, no sábado (22) e no domingo (23). A proposta é transformar o espaço em uma inesquecível opção de lazer para famílias e amigos, que terão a chance de desfrutar horas de diversão em um ambiente confortável e seguro.

Para contemplar os fãs das baladas gastronômicas, o Bier Brasil e o Festival da Coxinha apresentam como diferenciais uma ampla variedade de rótulos, estilos e sabores de cerveja, comida de qualidade, além de uma eclética programação de shows.

Além disso, o Bier Brasil e o Festival da Coxinha têm como atrativos amplo espaço kids para a diversão das crianças. Na edição de Mogi Guaçu jump, tiro ao alvo, pescaria, brinquedos infláveis e minicarros vão fazer a alegria do público infantil e também, é claro, dos adultos. Os eventos ainda são pet friendly, ou seja, os animais de estimação estão mais que convidados para a festa.

“Quem passar pelo Shopping Boulevard em Mogi Guaçu vai viver diferentes experiências durante três noites e dois dias de nossos festivais. É uma grande festa que reúne o que há de melhor no universo das cervejas, gastronomia e música. O objetivo é proporcionar momentos inesquecíveis de lazer em um ambiente em que se preza a família e sua segurança”, diz o responsável pela organização Túlio Henrique Waetge, proprietário da WB Produções, empresa referência na organização de eventos, festas corporativas, feiras e festivais.

BIER BRASIL REÚNE AO MENOS 100 ESTILOS DE CERVEJA

O Bier Brasil no Shopping Boulevard, em Mogi Guaçu, terá ao menos 100 estilos de cervejas produzidas por 12 cervejarias dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Estarão presentes em suas estações as paulistas Martina (Blondine); Gorillaz; Madalena; Miseráveis; Berggren; Cevada Pura; Campinas; Hoffen e Villas; além das mineiras Antuérpia, Copina e Gonçalves.

São produtos que fazem das marcas um sucesso em todo o país. O público vai poder experimentar sabores e características próprias de cada rótulo, desde os mais encorpados até os frutados. As “queridinhas” cervejas à base de trigo e as tradicionais pilsen também são opções no Bier Brasil.

Montado no mesmo ambiente, o Festival de Coxinha garante opções de acompanhamento para que as “geladas” sejam apreciadas de uma maneira ainda melhor. As estações oferecem coxinhas e outras iguarias de diferentes tamanhos e recheios, doces ou salgados, para atender a todos os gostos e paladares.

Destaque para as coxinhas gigantes, hambúrgueres de coxinha e coxinha de brigadeiro. Há ainda um cardápio especial de sanduíches, porções especiais e sobremesas.

SHOWS PARA NINGUÉM FICAR PARADO

O Bier Brasil e o Festival da Coxinha chegam ao Shopping Boulevard, em Mogi Guaçu, com uma programação especial de shows agendados para todos os dias e noites do evento.

Na sexta-feira (21), às 19h, a atração é a banda U2 Cronos, com os principais sucessos da banda irlandesa U2. Já no sábado (22), há duas apresentações previstas: o rock do grupo Ladies of Rock abre a programação, às 13h, e depois tem Shelly Simon, que sobe ao palco a partir das 19h, com sucessos da diva Amy Winehouse e clássicos do rock.

Para fechar o festival no domingo (23), a banda Queda Livre traz hits nacionais dos anos 80 e 90, às 13h. Já às 19h, O Bier Brasil e o Festival da Coxinha vão sacudir ao som de Playmohits, banda que dá ênfase ao repertório musical dos anos 70.

SERVIÇO

Bier Brasil – Festival de Cerveja sobre Rodas e Festival da Coxinha – Mogi Guaçu-SP

Local: Shopping Boulevard (estacionamento)

Endereço: Avenida Mogi Mirim, 210, centro, Mogi Guaçu -SP

Dias: 21, 22 e 23 de outubro, sexta-feira a domingo

Horário: 17h às 22h (sexta-feira), 11h às 22h (sábado e domingo)

Entrada: Gratuita

Estrutura: Espaço kids, evento pet friendly

Organização: WB Produções

Informações: (19) 9.9494-2787

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

Sexta-feira, dia 21 de outubro

19h: U2 Cronos (U2 Cover)

Sábado, dia 22 de outubro

13h: Ladies of Rock (rock’n roll)

19h: Shelly Simon (Tributo a Amy Winehouse e classic rock)

Domingo, dia 13 de outubro

13h: Queda Livre (Música nacional dos anos 80/90)

19h: Playmohits (Sucessos dos anos 70)

BIER BRASIL – CERVEJARIAS

– Martina (Blondine)

– Gorillaz

– Madalena

– Cervejaria Antuérpia (MG)

– Miseráveis

– Berggren

– Cevada Pura

– Cervejaria Copina (MG)

– Campinas

– Hoffen

– Villas

– Cervejaria Gonçalves (MG)

FESTIVAL DE COXINHA

– Kiosque Roseira

– Sabor e Amor

– Brutu’s Sal & Brasa (lolly pop – coxa de frango defumado com bacon e molho barbecue)

– Parada Obrigatória (minicoxinhas e coxinha de tapioca)

– A Poderosa Coxinha

– Love’s Cookies (coxinha de brigadeiro)

– Baca Salgados (Coxinhas gigantes e hambúrguer de coxinha)

– Tropicana

OPÇÕES NO CARDÁPIO

– Sanduíches

– Salgados

ALA DOS DOCES

– Churros

– Sorvetes

– Doces

ÁREA KIDS

– Jump

– Tiro ao alvo

– Pescaria

– Brinquedos infláveis

– Minicarros