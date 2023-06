FESTIVAL DE FÉRIAS DE JAGUARIÚNA COMEÇA NESTE SÁBADO

Julho está chegando. O mês das férias escolares tem início neste sábado e o Festival de Férias da Prefeitura de Jaguariúna também vai começar. A programação deste ano, preparada pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, está mais que especial.

Já começa neste sábado, com o evento Teatro nos Parques, no Parque dos Lagos, onde haverá a

apresentação da peça “A Cigarra e a Formiga”.

Na próxima quarta-feira, dia 5 de julho, tem cinema no Teatro Municipal Dona Zenaide. Às 19h, será exibido o filme “Trolls World Tour – Trolls 2”.

Na quinta, dia 6, tem “contação de história” na Biblioteca Municipal, às 14h. À noite, o filme “Pantera Negra: Wakanda Forever” será exibido no Teatro Municipal, às 19h.

Fechando a primeira semana do festival, na sexta-feira, dia 7, tem Projeto Férias Escola das Artes, às 14h, no Parque Santa Maria. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail cultura@jaguariuna.sp.gov.br, com limite de 40 crianças com idade de 7 a 15 anos.

No mesmo dia, às 19h, será apresentada a peça “Fantástico Mundo dos Sonhos”, no Teatro Municipal. Os ingressos devem ser retirados 1h antes do início do espetáculo.

O Festival de Férias de Jaguariúna é um evento gratuito e acontece durante todo o mês de julho.

Confira abaixo a programação até o dia 16.

PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS

01 a 16 JULHO – 2023

01/07/2023 – Sábado

Evento: Teatro nos Parques

Horário: 10h00

Local: Parque dos Lagos

Peça: Cigarra e a Formiga

05/07/2023 – Quarta- Feira

FILME NO TEATRO MUNICIPAL

Horário: 19h00

Filme: Trolls World Tour – Trolls 2

06/07/2023

Evento: Contação de História

Horário: 14h00

Local: Biblioteca Municipal

Evento: Filme

Horário: 19h00

Local: Teatro Municipal

Filme: Pantera Negra: Wakanda Forever

07/07/2023

Evento: Projeto férias Escola das Artes

Horário: 14h00

Local: Parque Santa Maria

Limite 40 crianças. Idade de 7 à 15 anos

Inscrição: cultura@jaguariuna.sp.gov.br

Obs: Enviar no assunto: Inscrição projeto férias, nome completo e data da participação.

Evento: Peça Teatro

Horário: 19h00

Local: Teatro Municipal

Peça: Fantástico Mundo dos Sonhos

Obs: Retirada de ingressos 1h antes do início.

08/07/2023

Evento 9 de Julho

Horário: 09h00 às 13h00

Local: Fazenda da Barra

Evento em comemoração ao feriado 09 de Julho

Obs: Evento com foodTrucks, material de exposição do Exército, blindado Jaguariúna

09/07/2023

Evento: Teatro nos Parques

Horário 10h30

Local: Parque dos Lagos

Peça: Chapeuzinho Vermelho

12/07/2023

Evento: Filme

Horário: 19h00

Local: Teatro Municipal

Filme: Lightyear