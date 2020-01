FESTIVAL DE FÉRIAS PLANETA ARTE COMEÇA NESTE FIM DE SEMANA EM JAGUARIÚNA

Pensando em quem está de férias e busca atividades para fazer durante esse período, a Prefeitura, por meio da secretaria de cultura e turismo, preparou uma programação especial para o Festival de Férias de Jaguariúna. Com o tema Planeta Arte, o festival começa no próximo domingo, dia 12, e contará com múltiplas opções culturais e de lazer para todas as idades.

Até o dia 30 de janeiro serão realizados shows, sessões de cinema, apresentações de espetáculos teatrais, entre outras atividades.

A entrada para todos os eventos é gratuita.

A secretária de cultura e turismo, Maria das Graças Hansen Albaran Santos, ressalta que este ano a programação está toda voltada ao Planeta Terra. “Nossa ideia é através da arte conscientizar nossas crianças, jovens e adultos sobre a importância de preservar nosso habitat. Quereremos cada vez mais despertar nas pessoas a consciência de que é necessário preservar a natureza”, explicou a secretária de turismo e cultura.

Confira a programação completa:

Dia 12 – 10h – Teatro Municipal – ESPETÁCULO INFANTIL “O MÁGICO DE OZ”

Dia 12 – 18h – Teatro Municipal – “FESTIVAL DE VIDEOKÊ”

Dia 15 – 15h – Teatro Municipal – CINEMA NO TEATRO – “ALADDIN”

Dia 15 – 19h – Teatro Municipal – CINEMA NO TEATRO – “SUPERAÇÃO: O MILAGRE DA FÉ”

Dia 16 – 15h – Teatro Municipal – CINEMA NO TEATRO – “POKEMON – DETETIVE PIKACHU”

Dia 16 – 19h – Teatro Municipal – CINEMA NO TEATRO – “VINGADORES: ULTIMATO”

Dia 17 – 13h30 – Biblioteca Municipal – CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS – “PLANETA TERRA”

Dia 17 – 15h – Teatro Municipal – CINEMA NO TEATRO – “PETS 2 – A VIDA SECRETA DOS BICHOS”

Dia 18 – 19h – Teatro Municipal – NOITE DOS MUSICAIS – “SALVE O PLANETA”

Dia 19 – 09h – Parque dos Lagos – PIQUENIQUE LITERÁRIO – “ECONIC”

Dia 22 – 15h – Teatro Municipal – CINEMA NO TEATRO – “WALL-E”

Dia 22 – 19h – Teatro Municipal – CINEMA NO TEATRO – “ANABELLE 3 – O REGRESSO À CASA”

Dia 23 – 15h – Teatro Municipal – CINEMA NO TEATRO – “DRAGON BALL SUPER BROLLY”

Dia 23 – 19h – Teatro Municipal – CINEMA NO TEATRO – “CAPITÃ MÁRVEL”

Dia 24 – 13h30 – Biblioteca Municipal – CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS – “PLANETA TERRA”

Dia 24 – 15h – Teatro Municipal – CINEMA NO TEATRO – “TOY STORY 4”

Dia 24 – 19h – Teatro Municipal – CINEMA NO TEATRO – “X-MEN: FÊNIX NEGRA”

Dia 25 – 10h – Praça Umbelina – “FESTIVAL DE BANDAS”

Dia 26 – 09h – Estação de Guedes – “CAFÉ COM VIOLA”

Dia 26 – 17h – Parque Santa Maria – “GREEN DAY – SUNSET COLORS”

Dia 28 – 15h – Teatro Municipal – CINEMA NO TEATRO – “O RETORNO DE MARY POPPINS”

Dia 28 – 19h – Teatro Municipal – CINEMA NO TEATRO – “BRUXAS – A HISTÓRIA QUE ANTECEDE O MÁGICO DE OZ – Escola das Artes”

Dia 30 – 15h – Teatro Municipal – CINEMA NO TEATRO – “RIO”

Dia 30 – 19h – Teatro Municipal – CINEMA NO TEATRO – “MIB – HOMENS DE PRETO – FORÇA INTERNACIONAL”

Reportagem: Lícia Mangiavacchi

Foto: Samuel Oliveira