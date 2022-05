Festival de pesca agita domingo no Lago Municipal

O Festival de Pesca, realizado pela Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, agitou o lago municipal ‘Pedro Ferreira de Camargo’, na manhã de domingo (22). Com a realização da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o festival reuniu mais de 350 pescadores durante todo o dia.

Segundo o diretor de Esporte, Edivon Filho Soares dos Santos, “o festival foi um sucesso. Durante todo o dia, a população pode se divertir pescando no nosso lago. Graças ao apoio do prefeito, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, foi possível realizar mais esse evento esportivo na nossa cidade”.

Segundo o diretor, esse é mais um evento esportivo de muitos que serão realizados na cidade. Além do prefeito, Edivon agradeceu o apoio recebido dos comerciantes da cidade. “Eu quero aproveitar para agradecer a todos que auxiliaram na realização desse festival. Graças ao apoio das agropecuárias da cidade, que nos auxiliaram na realização das inscrições, foi possível receber esse número grande de pescadores. Quero agradecer, também, o SICRED, que nos enviou alguns prêmios que foram sorteados.”

Além do SICRED, apoiaram esse festival os seguintes comércios da cidade: agropecuária São Pedro, Agrotutu, Agro pesca do Pescador, Agropecuária Paraíso do Pescador, Agroshopping e agropecuária Agro Sol.

Para participar do festival, o participante realizou a inscrição doando 1 quilo de alimento. Todo esse alimento foi recolhido e encaminhado para Fundo Social de Solidariedade de Engenheiro Coelho, para a confecção de cestas básicas.