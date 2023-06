FESTIVAL GASTRONÔMICO TRAZ OS SABORES DA COMIDA CAIPIRA PARA O BOULEVARD DE JAGUARIÚNA

Festival Gastronômico Itinerante Sabores da Terra chega a Jaguariúna neste fim de semana trazendo muitas variedades da culinária caipira e também apresentações musicais. O evento, que tem o apoio da Secretaria de Turismo e Cultura, acontecerá no Boulevard, ao lado do Centro Cultural, de sexta-feira 9, até domingo, 11.

Durante os três dias os jaguariunenses poderão saborear 32 opções gastronômicas como pratos feitos em fogo de chão, crepes, joelho de porco, tabuleiro de paçoca e pé de moleque, churros, suco de milho, caldo de cana, entre outros.

No Espaço Multiuso Boulevard 12 atrações musicais subirão ao palco para animar o público. Confira as atrações abaixo.

Para as crianças haverá uma área kids com brinquedos e atrações infantis.

Na sexta-feira o festival acontecerá das 18h às 22h. Já no sábado e no domingo das 12h às 22h.

A entrada é gratuita. Quem puder, pode doar ração para pets ou 1 kg de alimento não perecível.

O Boulevard fica na avenida Marginal, ao lado do Centro Cultural de Jaguariúna.

ATRAÇÕES CULTURAIS:

Sexta-feira (09/06):

18h – Maya Silva

20h – Banda Queen Lives

Sábado (10/06):

12h30 – Banda Faroeste Caboclo – Legião Urbana Cover

14h30 – Apresentação de Dança do Grupo Escola das Artes

15h30 – Betho & Menon

18h – Fábio Buzati – One Man Band

20H – MEGA Show com a Banda Monalizza – Tributo Tim Maia

Domingo (11/06):

12h30 – Orquestra Municipal Violeiros do Jaguary

13h30 – Momento de Fé – Entrada da Imagem de Nossa Sra. Aparecida

14h30 – Apresentação de Dança do Grupo Escola das Artes

16h30 – Jonas & Diego – os grandes clássicos do Sertanejo

18h – Apresentação da Escola das Artes

19h15 – Camila Morais e as melhores músicas do sertanejo universitário