Festival Gratuito, em Campinas, lança campanha para fomentar o Rock Nacional

Com o objetivo de fortalecer a cena do Rock Nacional, está sendo lançada em Campinas a campanha Eu apoio o Rock Autoral. A iniciativa, da Central do Rock, já ganhou o apoio de músicos, como Caio Cunha, do Raimundos e Ricardo Japinha, do CPM 22. Bandas e músicos de Rock da Região de Campinas, como Kamala, Cardiac, Bong Brigade, Daniel Ete e Maks Tiritan também manifestaram apoio à causa.

A ideia é veicular vídeos nas redes sociais com depoimentos de personalidades de destaque no Rock Autoral, visando incentivar o público a frequentar eventos e bares que prestigiam bandas com composição próprias.

A campanha prevê um show de lançamento, marcado para este sábado, dia 8 de Fevereiro, onde bandas autoriais vão se revezar no palco de um centro cultural de Campinas: a Sala dos Toninhos da Estação Cultura.

Além disso, as casas de shows e bares que apoiarem a causa vão receber o selo de qualidade: Eu apoio o Rock Autoral.

Ao aderir à Campanha, Ricardo Japinha disse que bandas cover podem inicialmente garantir maior retorno financeiro do que o autoral, mas, ele cita o próprio exemplo como prova de que o autoral também traz ganho financeiro. “Mas, o mais importante é o orgulho de produzir algo inédito e original e fomentar a cena do Rock”, afirma Japinha.

Já, Caio Cunha, manda uma mensagem para as bandas de garagem fazerem música própria e convida o público do Rock a comparecer nos shows e dar uma força para os músicos autorais. “Tocar cover é excelente, é divertido, mas fazer a sua música, passar sua mensagem, e fazer sua arte, fortalece demais a cena e da força para o movimento”, completa Caio.

Para o show de lançamento, sobem ao palco as bandas Bong Brigade, Attitude, Insulto, F3 e Monstrenga. O evento inclui ainda bancas de cerveja e food trucks.

A Central do Rock é uma associação cultural focada na produção e difusão da Música Independente Autoral, através de eventos culturais que buscam fomentar o cenário independente e a cultura underground.

*Arte do logo: Vitor Bazan

*Crédito da foto: Tiago Goldschmidt

Serviço:

Show de lançamento da Campanha Eu Apoio o Rock Autoral.

Dia: 8 de fevereiro.

Horário: 13h.

Local: Sala dos Toninhos, da Estação Cultura.

Endereço: Rua Francisco Teodoro, 1050.

Entrada: Gratuita.