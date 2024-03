FESTIVAL NOTURNO DE MARTINHO PRADO É SUCESSO DE PÚBLICO

O Festival Noturno de Martinho Prado Júnior teve sua primeira edição no último sábado, dia 23 de março, e foi sucesso de público. Os cantores do distrito Henrique e Ryan fizeram um show que não deixou ninguém parado. O Festival Noturno, em formato de feira livre, será realizado todo mês e o próximo já tem data para acontecer: 13 de abril. O Festival Noturno acontece na Rua Júlio Fernandes, principal via de Martinho Prado, no período das 17h até às 22h, com operações de doces, brinquedos, gastronomia e bebidas. Ainda há vagas para feirantes interessados.