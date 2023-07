Festividade celebra os agricultores e trabalhadores rurais no bairro Nova Campinas em Cosmópolis

Em comemoração ao ‘Dia dos Agricultores’, celebrado nacionalmente dia 28/07, aconteceu a tradicional ‘Festa do Agricultor’, realizada no bairro rural Nova Campinas.

A festividade foi organizada nas imediações da histórica ‘Capela do Senhor Bom Jesus’, dentre os marcos da comunidade Católica no bairro, onde aconteceu a missa de ação de graças aos agricultores, celebrada pelo Padre Osmar Mendes Ataíde, entre os responsáveis pela Paróquia Sagrado Coração de Jesus.

Ao término da missa, aconteceu a chegada da cavalgada e suas comitivas, com a concentração e saída da ‘Lagoa da Vila Cosmo’, marchando pelas ruas até o Nova Campinas, onde os cavaleiros receberam a tradicional benção de água benta.

No salão social da comunidade, localizado ao lado da Capela, houve o almoço dos agricultores, marcado pelas comidas típicas, exposição de arte em pneus, e o bingo beneficente em prol das ações sociais da comunidade Sagrado Coração de Jesus, localizada no bairro Cidade Alta.

Dentre os destaques da edição 2023, as apresentações dos grupos de violeiros do ‘Projeto Villa-Musical’, integrantes da Escola Municipal de Música’, e o show com o Patrão do Piseiro.

O evento é uma realização da Prefeitura de Cosmópolis, por meio das Secretarias Municipais de Agricultura e Meio Ambiente (SAMA), Serviços Públicos, Cultura, Educação, Segurança e Trânsito, com apoio da ‘Malaquias Produções’.