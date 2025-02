Fevereiro Roxo e a importância da saúde bucal no Alzheimer

Especialista alerta sobre os cuidados odontológicos em pacientes com demência

Fevereiro Roxo é o mês dedicado à conscientização sobre doenças como Alzheimer, fibromialgia, lúpus e leucemia. A campanha tem como objetivo reforçar ações de prevenção e cuidados com essas condições crônicas. No entanto, um aspecto frequentemente negligenciado é a saúde bucal dessas pessoas, que pode impactar diretamente sua qualidade de vida.

“É essencial que, assim que haja o diagnóstico de Alzheimer, o paciente seja encaminhado a um odontogeriatra para uma avaliação completa. Esse profissional é fundamental para garantir um plano de cuidados adequado, preservando a saúde bucal e evitando complicações futuras”, afirma o dentista Edinei Dias da Silva, especialista em prótese e implantes, formado pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

O papel da Odontogeriatria no Alzheimer

A manutenção da saúde bucal de um paciente com Alzheimer exige um planejamento personalizado, desenvolvido em conjunto com a família e cuidadores. “Não existe um protocolo único para esses pacientes. O mais importante é o manejo adequado e a orientação para os familiares”, explica Edinei Dias da Silva. Ele destaca que, além de higiene regular, é preciso monitorar mudanças no comportamento, como irritabilidade e perda de apetite, que podem indicar dor ou desconforto bucal.

Outro fator importante é a escolha correta dos produtos de higiene bucal. Escovas especiais, cremes dentais e enxaguantes bucais voltados para idosos podem fazer toda a diferença, e o odontogeriatra pode auxiliar nessa seleção.

5 Dicas para a saúde bucal da pessoa com Alzheimer

1. Acompanhamento regular: Consultas com o odontogeriatra devem ser realizadas, no mínimo, a cada três meses para prevenir problemas bucais.

2. Atenção ao comportamento: Mudanças de humor, agressividade e recusa alimentar podem ser sinais de dor ou desconforto na boca.

3. Uso de produtos adequados: Escovas, cremes dentais e enxaguantes específicos para idosos ajudam na manutenção da saúde bucal.

4. Procure um especialista: O odontogeriatra possui conhecimento e equipamentos adequados para tratar idosos com demência.

5. Perda dentária não é normal: A perda de dentes não deve ser encarada como um processo natural do envelhecimento. Cuidados preventivos evitam complicações como doenças cardíacas, diabetes e problemas gastrointestinais.

Manter a saúde bucal dos pacientes com Alzheimer é um desafio, mas faz toda a diferença para sua qualidade de vida. “A boca é um reflexo da saúde geral do indivíduo. Com cuidados adequados, é possível proporcionar bem-estar e dignidade ao paciente”, finaliza Edinei Dias da Silva.