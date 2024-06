Feverestival lança programação da 18ª edição e propõe celebração com temática “Fevereiro o Ano Inteiro”

Festival acontece entre 28 de junho e 6 de julho com atrações nacionais, internacionais e convidados de Campinas/SP e região

Em 2024, o Feverestival – Festival Internacional de Teatro de Campinas – celebra 18 edições. Com a temática “Fevereiro o Ano Inteiro”, este ano as ‘formigas’ serão guiadas por muita celebração, coletividade, brincadeiras e mobilizações e, ao longo de nove dias, oferecerá ao público de Campinas/SP um leque diversificado de espetáculos adultos, infantis (para todas as idades), shows, encontros, reflexões e momentos de lazer. A programação tem início no dia 28 de junho (sexta-feira), com abertura no Teatro Castro Mendes, e segue até 6 de julho (sábado) com um dia inteiro de atividades na Casa de Cultura Tainã. Além destes espaços, haverá apresentações no Sesc, Sesi Amoreiras, Praça Bento Quirino, Teatro Barracão, Estação Cultura e Sala dos Toninhos.

Toda a programação da 18ª edição pode ser conferida abaixo e também pelo site do Feverestival.

O Feveres (como é carinhosamente chamado) nasceu em Fevereiro de 2003, no mês mais festivo da cultura brasileira. Desde então, todas as edições carregam as características marcantes desta época do ano, mesmo quando acontecem em outro período.

“Entendemos que a cultura é flexível, assim, sabemos e vivenciamos a importância de ressignificar tradições com disposição para mudar, resistir e existir. Por isso, nesses anos de atuação, celebramos a cada momento, abraçando as transformações que foram necessárias para chegarmos na décima oitava edição”, comentou Bruna Schroeder, membro do Núcleo Feverestival e coordenadora geral da 18ª edição.

Além das atrações selecionadas pela convocatória, que registrou um recorde de 743 inscrições de todo o Brasil, a programação do 18º Feverestival conta ainda com convidados especiais de Campinas e região e também de Moçambique e Argentina.

“A expectativa é a melhor possível. Espaços lotados, público diverso apreciando intensamente a programação do Feveres. Tudo foi feito com muito carinho e dedicação. Os espetáculos estão dentro da temática de sentir o calor de ser fevereiro o ano inteiro, em pleno inverno, e a gente espera que todo mundo possa sentir isso de perto.” [Núcleo Feverestival]

O Núcleo Feverestival é composto por Bruna Schroeder, Cauê Moreira, Dandara Lequi, Dudu Ferraz, Francisco Barganian, Juliana Kaneto e Mariella Siqueira.

O 18º Festival Internacional de Teatro de Campinas é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, Núcleo Feverestival e Território Produções Artísticas; correalização da Universidade Estadual de Campinas, Cocen (Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa), Lume Teatro (Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais da Unicamp) e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Campinas; apoio institucional do SESC, SESI, Teatro Barracão, Sala dos Toninhos, Rede Usina Geradora de Cultura e Casa de Cultura Tainã.

Noite de Abertura

O Teatro Castro Mendes foi escolhido para ser o palco da noite de abertura do Feveres. Com o espetáculo “Auto da Compadecida”, do Grupo Maria Cutia de Teatro [Belo Horizonte/MG] – texto de Ariano Suassuna e concepção e direção geral de Gabriel Villela -, a 18ª edição promete começar levando muita emoção para quem estiver na noite de estreia do Festival.

O valor do ingresso é R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia) e estrá disponível para compra a partir do dia 17 de junho pelo site ou na bilheteria física do teatro.

“O Feveres está inserido no calendário nacional de festivais de teatro. Isso provoca muitas ‘borboletas’ que dão frio na barriga. Essa sensação é como um termômetro, que dá o tom para seguirmos com o propósito de fortalecer a cena artística e evidenciar o grande potencial criativo, produtivo e transformador do setor cultural de Campinas. E a noite de estreia é o começo de uma grande celebração.” [Núcleo Feverestival]

Após o espetáculo, na Praça Correia de Lemos, em frente ao Teatro Castro Mendes, o Feveres terá um breve momento de festa e celebração para fortalecer a cena artística, com a possibilidade de integração entre público e artistas. Para esquentar a noite de inverno e fechar o primeiro dia do Feveres, quem se apresenta é o grupo de maracatu de baque virado de Campinas, o Maracatucá.

Espetáculos Internacionais

Ainda no fim de semana de abertura do Feveres, o primeiro espetáculo internacional será apresentado no Teatro Barracão, em Barão Geraldo, no dia 30 de junho (domingo). A peça Nos Tempos de Gungunhana, do artista Klemente Tsamba, de Moçambique, conta a história de um guerreiro da tribo tsonga, que se desenrola como um tradicional conto sobre pequenos karinganas e o reino de Gungunhana. Além de ator, Klemente é músico e artesão. Frequenta o mestrado em Teatro e Comunidade na Escola Superior de Teatro e Cinema, em Lisboa e tem em sua trajetória este e outros dois espetáculos, que são destaques em vários festivais de teatro da lusofonia.

O outro espetáculo internacional desta edição vem da Argentina e chega em Campinas no fim de semana de encerramento do Feverestival. Historias Recicladas estará no palco do Teatro Castro Mendes na sexta-feira, 5 de julho. Com mais de 15 anos de trajetória que misturam dança, humor e música, a companhia argentina Urraka é conhecida por ressignificar objetos da vida cotidiana para transformá-los em instrumentos musicais. Baldes, tubos, tampinhas de refrigerante, garrafas de vidro, barris de plástico e metal, além do próprio corpo dos intérpretes, são utilizados para tocar diferentes ritmos musicais em espetáculos criados para todos os públicos. Em sua bagagem, além de muitas apresentações, o grupo já trabalhou com instituições públicas e privadas como A.C.N.U.R. UNICEF, Ministérios de Ambiente, Desenvolvimento Social, Turismo e Cultura pela América Latina, entre outros.

Confira abaixo a programação completa do 18º Feverestival

● 28/06 (sexta-feira)

Auto da Compadecida

Grupo Maria Cutia de Teatro – Texto de Ariano Suassuna / Concepção e Direção Geral de Gabriel Villela

Belo Horizonte – MG | Espetáculo Adulto

Horário: 20h | Local: Teatro Castro Mendes – Rua Conselheiro Gomide, 62 – Vila Industrial, Campinas/SP

Duração: 90 min | Indicação etária: 12 anos | Acessibilidade: Libras e Audiodescrição

Ingressos: R$ 30 (inteira) / R$ 15 (meia) (disponível no site ou bilheteria física do teatro a partir de 17/06)

Sinopse: As aventuras picarescas de João Grilo e Chicó que começam com o enterro e o testamento do cachorro do Padeiro e de sua Mulher e acabam em uma epopéia milagrosa no sertão envolvendo o clero, o cangaço, Jesus, Maria e o Diabo.

Ficha técnica:

Grupo Maria Cutia de Teatro em: AUTO DA COMPADECIDA | Texto de Ariano Suassuna | Concepção e Direção Geral de Gabriel Villela | Elenco: Leonardo Rocha – João Grilo; Hugo da Silva – Chicó e Severino do Aracaju; Mariana Arruda – Mulher do Padeiro e Nossa Senhora Compadecida; Dê Jota Torres – Palhaço, Padeiro e Manuel (Nosso Senhor Jesus Cristo); Thiago Queiroz – Sacristão; Marcelo Veronez – Padre João e O Diabo; Lucas Prado – Antônio Morais e O Bispo | Concepção e Direção: Gabriel Villela | Assistente de Direção: Lydia Del Picchia | Preparação Vocal: Babaya | Direção Musical: Babaya, Fernando Muzzi e Hugo da Silva | Cenário e Figurino: Gabriel Villela | Assistente de Figurino: José Rosa | Coordenação do Ateliê Gabriel Villela: José Rosa | Pintura de Arte: Rai Bento | Iluminação: Richard Zaira e Pedro Paulino (CiaTecno) | Consultoria de Sonorização: Vinícius Alves | Fotografia: Tati Motta | Produção e coordenação de montagem: Aris Serranegra | Coordenação de Produção: Luisa Monteiro – Grupo Maria Cutia

● 28/06 (sexta-feira)

Abre-Alas Maracatucá

Grupo Maracatucá

Campinas – SP | Ponto de Encontro

Horário: 21h30 | Local: Praça Correia de Lemos – Rua Salles de Oliveira, Vila Industrial, Campinas/SP

Duração: 30 min | Indicação etária: Livre | Acessibilidade: Não

Ingressos: Gratuito (espaço aberto)

Sinopse: O grupo Maracatucá foi fundado em 2008 no distrito de Barão Geraldo, Campinas, SP, com o objetivo de promover atividades de performance, pesquisa, ensino e divulgação do maracatu de baque virado. O Maracatucá tem se aprofundado na música de duas nações – Nação do Maracatu Porto Rico e a Nação do Maracatu Encanto do Pina – ambas sediadas na comunidade do Bode, bairro do Pina, Recife. Desde 2009 o grupo promove oficinas com os mestres Chacon Viana (Maracatu Porto Rico) e Mestra Joana Cavalcante (Maracatu Encanto do Pina e Baque Mulher) e batuqueiros das nações. Vários integrantes do Maracatucá viajam ao Recife para os ensaios e apresentações dessas nações, mantendo o grupo atualizado com o repertório desenvolvido lá. O Maracatucá se apresenta em várias cidades do estado em palcos de teatros, escolas e na rua, mas principalmente em Campinas. O Maracatucá, coerente com sua origem, se apresenta nos vários eventos e festas ligadas à comunidade negra de Campinas como a Lavagem das Escadarias da Catedral de Campinas, a Marcha de Zumbi, Balaio das Águas, dentre outras. Em alguns espaços a apresentação pode começar com um desfile pelas ruas, um ‘arrasto’, que convida as pessoas para caminhar junto em direção a determinado lugar, praça ou palco e até mesmo dançar uma ciranda ao final da apresentação.

● 29/06 (sábado)

Histórias do Outro Lado do Mundo

Rádio Sucata

Campinas – SP | Espetáculo para todas as idades

Horário: 14h | Local: Sala dos Toninhos

Duração: 50 min | Indicação etária: Livre | Acessibilidade: Não

Ingressos: Contribuição voluntária no chapéu (distribuição de ingressos 1h antes no local)

Sinopse: O espetáculo é constituído de histórias internacionais, músicas folclóricas típicas e palestra interativa sobre os instrumentos musicais utilizados, seus materiais e técnicas de construção. A apresentação conta com duas histórias, uma chinesa e outra russa, que são ambientadas com músicas e efeitos sonoros de instrumentos artesanais feitos de materiais típicos de descarte. Tais sonoridades trazem um caráter super festivo e animado de modo a configurar a apresentação como um espetáculo.

Ficha técnica:

Música e construção de instrumentos: Paulo Salmaci | Narração e cenografia: Maria Angélica Urbano

● 29/06 (sábado)

Cacunda

Adnã Ionara

Campinas – SP | Espetáculo Adulto

Horário: 17h | Local: Estação Cultura (plataforma)

Duração: 40 min | Indicação etária: Livre | Acessibilidade: Audiodescrição

Ingressos: Gratuito

Sinopse: Cacunda, palavra de origem quimbundo, substantiva a curvatura acentuada nas costas, geralmente acometida como consequência da idade, abaulando o corpo. Dorso. É aquela que protege, dá abrigo, proteção. Dor. Lê-se como quem lança pragas, desejando o mal pelas costas. Nos terreiros, cacunda é Cacurucaia, entidade mais velha na seara da umbanda. Cacurucaia, mulher velha e ranzinza, é poeira que baila na curva do tempo, riscando seu ponto num encontro entre passado-presente-continuidade, aplacando a bonança e infortúnio para aqueles que a procuram. CACUNDA é uma dança que mobiliza o tempo e suas curvas, questionando e celebrando o peso que carrega a existência.

Ficha técnica:

Criação e interpretação: Adnã Ionara | Direção cênica: Adnã Ionara e José Teixeira | Provocação cênica: José Teixeira | Composição e execução de trilha musical: Yandara Pimentel, Otavio Andrade e Marcelo Santhu | Design e operação de luz: Karen Mezza | Operação de som: Pedro Flório | Produção Executiva: Wannyse Zivko (Arte & Efeito)

● 29/06 (sábado)

AnonimATO

Cia Mungunzá

São Paulo – SP | Espetáculo Adulto

Horário: 18h | Local: Estação Cultura (plataforma)

Duração: 90 min | Indicação etária: Livre | Acessibilidade: Não

Ingressos: Gratuito

Sinopse: Uma ode ao teatro. É assim que a Cia. Mungunzá de Teatro apresenta seu primeiro trabalho concebido para a rua. Para isso, anonimATO conta com direção musical e trilha sonora original de Carlos Zimbher. A junção de palavra e canto, uma das marcas da direção de Rogério Tarifa, teve o trabalho de Lucia Gayotto e Natália Nery na direção vocal interpretativa e composição musical do coro.

Ficha técnica:

Elenco: Rogério Tarifa | Verônica Gentilin | Fabia Mirassos | Léo Akio | Lucas Bêda | Marcos Felipe | Paloma Dantas | Pedro das Oliveiras | Sandra Modesto | Virginia Iglesias | Direção: Rogério Tarifa | Argumento: Pedro das Oliveiras | Dramaturgia: Verônica Gentilin | Direção Musical e Trilha Sonora Original: Carlos Zimbher | Direção Vocal Interpretativa e Composição Musical do Coro: Lucia Gayotto e Natália Nery | Corpo de trabalho (butô): Marilda Alface | Colaboração Cênica: Luiz André Cherubini | Banda: Daniel Doc (guitarra e sintetizador), Flávio Rubens (clarinete, sax e rabeca), Nath Calan (percussão e bateria), João Sampaio (substituto – guitarra), Luana Oliveira (substituta – bateria) | Pré-produção Musical: Daniel Doc | Figurinos: Juliana Bertolini | Assistente de Figurino: Vi Silva | Costureiras: Francisca Lima e Lucita | Construção Figurino Inflável: Juan Cusicanki | Cenografia: Fábio Lima, Lucas Bêda, Luiz André Cherubini, Zé Valdir | Adereços e Bonecos (cabeção): Zé Valdir | Operadores de Som: Junão Ferreira e Guilherme Christiano | Contrarregras: Fábio Lima e Mariana Beda | Poesia Gráfica (placas, carrinhos e bandeiras): Átila Fragozo [Paulestinos] | Treinamento de Perna de Pau: Fábio Siqueira | Fotos: Letícia Godoy, Mariana Beda e Pedro Garcia Moura | Assessoria de Imprensa: Frederico Paula [Nossa Senhora da Pauta] | Produção Executiva: Gustavo Sanna [Complementar Produções] | Produção Geral: Cia. Mungunzá de Teatro.

● 29/06 (sábado)

Bloco Bloquete

Bloquete

Vinhedo – SP | Ponto de encontro

Horário: 20h | Local: Estação Cultura (plataforma)

Duração: 90 min | Indicação etária: Livre | Acessibilidade: Não

Ingressos: Gratuito

Sinopse: O Bloquete, que significa bloco pequeno, foi criado no município de Vinhedo a fim de manter viva a tradição de blocos de rua na cidade e tem como marca o pozinho colorido e a promoção dos direitos humanos. É espaço de resistência, apoio à diversidade e ocupação do espaço público de forma lúdica. Utiliza ritmos populares para valorizar o trabalho coletivo e tornar possível a expressão artística inerente a cada um. É uma celebração que combina tradição, alegria e comprometimento social – muito mais que uma manifestação carnavalesca – é expressão viva da cultura e engajamento comunitário. O bloco desafia o calendário oficial e leva folia e carnaval todos os dias do ano por onde passa em um show envolvente que mescla diversidade, equidade e alegria contagiante. Além de composições próprias, o repertório do bloco transita por artistas atemporais e hits do momento. A bateria não vai parar de tocar e você, de dançar, sem nem ver a hora passar. Aqui todo mundo é bem-vindo, sem distinção!

Ficha técnica:

Apiteiras: Iara Lage, Juliana Kogawa e Naty Silva | Representante da harmonia: Felipe Schiezaro | Técnico de som: Raul Leite | Produção: Mariana Dias | Assistente de Produção: Janaina da Silva | Bateria: O bloquete é formato por diversos integrantes que se alternam nas apresentações de acordo com sua disponibilidade. O instrumental do Bloquete é formado por: agogô, ganzá, tamborim, caixa, repique e surdos

● 30/06 (domingo)

Nos Tempos de Gungunhana

Klemente Tsamba

Moçambique | Espetáculo Adulto

Horário: 18h e 21h (duas sessões) | Local: Teatro Barracão – R. Eduardo Modesto, 128 – Vila Santa Isabel, Campinas

Duração: 60 min | Indicação etária: 16 anos | Acessibilidade: Não

Ingressos: Contribuição voluntária no chapéu (distribuição de ingressos 1h antes no local)

Sinopse: Era uma vez um guerreiro da tribo tsonga chamado Umbangananamani, que fora em tempos casado com uma linda mulher da tribo Macua chamada Malice. Não tiveram filhos. Mas tentaram muito. Este é o mote que dá início ao grande karingana ou conto tradicional sobre a vida de um simples guerreiro, mas que rapidamente vai se transformar numa sequência de outros pequenos karinganas onde se relatam aspectos curiosos ligados ao reino de Gungunhana. Mas este karingana, não tem nada a ver com Gungunhana! Voltemos então à história: Karingana wa Karingana!

Ficha técnica:

Criação/Atuação: Klemente Tsamba | Textos originais: Ungulani Ba Ka Khosa | Apoio/Assistência criativa: Filipa Figueiredo, Paulo Cintrão e Ricardo Karitsis | Adereços e figurinos: Klemente Tsamba | Fotografia: Margareth Leite e Danilo Ferrara

● 02/07 e 03/07 (terça e quarta-feira)

Encontro de Festivais

Dane de Jade (FIMC) | Sergio Bacelar (FTB) | Lays Ramires (Cena Bárbara) | Luiz Bertipaglia (FILO) | Tina Dias (ELA) | Tommy Della Pietra (Mirada) | Núcleo Feverestival

Horário: 09h30 às 12h30 | Local: Sesc Campinas – Sala 4 (Galpão)

Duração: 180 min | Indicação etária: Livre | Acessibilidade: Não

Ingressos: Inscrições pela plataforma Sesc entre 25/06 e 02/07

Sinopse: O Encontro de Festivais é uma iniciativa do Feverestival em parceria com outros festivais brasileiros e o Sesc Campinas, com o propósito de criar um espaço de troca de saberes e tecnologias relativas à gestão de festivais de teatro no Brasil. Nos dois dias estarão presentes 6 representantes de festivais, que a partir de suas experiências irão propor diálogos a respeito de diversos temas como: ferramentas de gestão, formação de equipe, estratégias de continuidade, programação e diálogo com os territórios.

Ficha técnica:

Núcleo Feverestival (Festival Internacional de Teatro de Campinas) | Dane de Jade – FIMC (Festival Internacional de Máscaras do Cariri) | Sergio Bacelar – FTB (Festival do Teatro Brasileiro) | Luiz Bertipaglia – FILO (Festival Internacional de Londrina) | Lays Ramires – Cena Bárbara (Mostra de Teatro de Santa Bárbara d’Oeste) | Tina Dias – ELA (Encontro Latino Americano de Teatro) | Tommy Pietra – MIRADA (Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas do SESC)

● 02/07 (terça-feira)

CaÊ

Karma Coletivo de Artes Cênicas

Itajaí – SC | Espetáculo para todas as idades

Horário: 15h | Local: Teatro do SESC Campinas (Rua Dom José I, 270/333 – Bonfim, Campinas)

Duração: 40 min | Indicação etária: Livre | Acessibilidade: Audiodescrição

Ingressos: Gratuito (retirada de ingressos 2h antes no local)

Sinopse: CaÊ segue a vida na velocidade de sua bicicleta. De lugar em lugar, de caminho em caminho, vai plantando e colhendo sonhos por onde passa. Mas, para quem está na estrada, cada encontro pode ser uma surpresa. Cada parada pode ser uma chance para encontrar algo novo. E cada noite é uma porta de entrada para outros mundos ainda mais surpreendentes…

Ficha técnica:

Atuação: Mauro Filho | Dramaturgia e encenação: Max Reinert | Figurino: Denise da Luz | Desenho nos figurinos e adereços: Kim Coimbra | Costuras: Lélia Machado | Adereços: Karma Coletivo e Max Reinert | Operação técnica: Leandro Cardoso e Lidía Abreu | Ambientação sonora: Hedra Rockenbach | Animações: Leandro Maman | Programação visual e fotografia: Des. | Produção: Karma Coletivo de Artes Cênicas

● 02/07 (terça-feira)

Hi, Breasil!

Grupo Olho Rasteiro

Curitiba – PR | Espetáculo Adulto

Horário: 20h | Local: Teatro de Arena do Sesc Campinas – Rua Dom José I, 270/333 – Bonfim, Campinas

Duração: 70 min | Indicação etária: Livre | Acessibilidade: Não

Ingressos: Gratuito (retirada de ingressos 2h antes no local)

Sinopse: Em um dia de domingo, cinco amigos partilham seus medos e anseios. O ato de preparar o café é também o ato de compartilhar a memória, de relembrar em conjunto. Assim, tentam domar o tempo. Hi, Breasil! é uma terra construída que fricciona o real com o ficcional, presente e passado. É uma peça-manifesto-samba-enredo. Uma ode à utopia.

Ficha técnica:

Direção: Fernando Vettore | Dramaturgia: Fernando Vettore, Paulo Chierentini e Rana Moscheta | Elenco: Amanda Curedes, Lucas dos Santos, Paulo Chierentini, Rana Moscheta e Rosane Freire | Direção Musical: Paulo Chierentini | Figurino e Cenografia: Paulo Vinícius | Cenotécnico: Jesmiel Leite | Costura: Atelier de Costura Amaral | Maquiagem: Paulo Soares | Réplica Taça Jules Rimet: Lauro Borges | Coreografia: Lucas Parri | Direção de Produção: Rana Moscheta | Realização: Grupo Olho Rasteiro

● 03/07 (quarta-feira)

Bitita – Para Não Esquecer

Companhia Cênica

São José do Rio Preto – SP | Espetáculo para todas as idades

Horário: 15h | Local: Teatro de Arena do SESC Campinas (Rua Dom José I, 270/333 –

Bonfim, Campinas

Duração: 50 min | Indicação etária: Livre | Acessibilidade: LIBRAS

Ingressos: Gratuito (retirada de ingressos 2h antes no local)

Sinopse: A atrevida Bitita é, para além de uma pergunta / perguntadeira, um sonho possível de se viver sem ter que esperar pelas decisivas respostas – um sonho de Carolina Maria de Jesus. Ela é Bitita, antes mesmo de se perguntar se um dia, de fato, poderia ser. Mas, em paralelo ao sonho, há a realidade, pesada e concreta. Lá onde o chão de terra é mais duro que o cimento, e, no entanto, a terra vermelha suja menos que o cal. Lá, que é também aqui dentro, dentro da nossa vida vivida, no dia-a-dia.

Ficha técnica:

Elenco criador: Beta Cunha, Cairo Francisco, Christina Martins e Geovanna Leite | Dramaturgia: Anna Magalhães | Direção geral e figurinos: Fabiano Amigucci | Direção de movimento: David Balt | Preparação vocal: Lissa Uriel | Orientação geral: Flávio Rodrigues | Cenografia: Leo Bauab | Coordenação de produção: E Su Mayê | Produção: Cênica

● 03/07 (quarta-feira)

Em Busca de Judith

Jéssica Barbosa

São Paulo – SP | Espetáculo Adulto

Horário: 20h | Local: Teatro do Sesc Campinas – Rua Dom José I, 270/333 – Bonfim, Campinas – SP

Duração: 60 min | Indicação etária: 14 anos | Acessibilidade: LIBRAS

Ingressos: Gratuito (retirada de ingressos 2h antes no local)

Sinopse: Jéssica Barbosa acreditava que sua avó paterna havia falecido num acidente de carro. Uma foto e um relato familiar dispararam a busca pela história real de Judith. A mulher negra, mãe de cinco filhos, fora internada compulsoriamente num hospital psiquiátrico, onde permaneceu até a sua morte. A peça é sobre as buscas e descobertas dessa história, permeada pelo silenciamento das vozes femininas e questões que atravessam o sistema manicomial.

Ficha técnica:

Idealização e dramaturgia: Jéssica Barbosa e Pedro Sá Moraes | Atriz: Jéssica Barbosa | Direção e direção musical: Pedro Sá Moraes | Supervisão de direção e criação da iluminação: Fabiano Dadado de Freitas | Direção de movimento, preparação corporal e assistente de direção: Leandro Vieira | Figurino: Cris Rose | Cenografia: Ana Rita Bueno e Resolve Zé | Montagem e operação de luz: Lu Maya | Operação de som: Bob Reis | Operação de luz: Lu Maya | Produção: Corpo Rastreado | Assessoria de imprensa: Alessandra Costa | Fotos: Jessica Mangaba

● 04/07 (quinta-feira)

Pelada – A Hora da Gaymada

Complexo Negra Palavra

Rio de Janeiro – RJ | Espetáculo Adulto

Horário: 20h | Local: Teatro Sesi Amoreiras – Av. das Amoreiras, 450 – Vila Rialto, Campinas – SP

Duração: 70 min | Indicação etária: 12 anos | Acessibilidade: Não

Ingressos: Gratuito pela plataforma Sesi

Sinopse: Um espetáculo de teatro, com números de circo e musical, costurado com exibição de um minidocumentário, que traz na raiz o tom de comédia para contar uma típica história do subúrbio carioca. Indicada em 2 categorias no Prêmio Shell de Teatro/RJ e 5 categorias no Prêmio Prio do Humor/RJ, a peça apresenta os bastidores da disputa de 2 times pelo uso de um campo de futebol. Só que dessa vez, o embate será contra o time LGBTQIAPN+ de queimado, que deseja realizar o 1º evento de ‘Gaymada’ da região.

Ficha técnica:

Direção Geral, Direção de Movimento e Idealização: Orlando Caldeira | Texto: Eudes Veloso | Dramaturgia: Eudes Veloso, Orlando Caldeira e Patrick Sonata | Diretor Assistente: Jorge Oliveira | Assistente de Direção: Rita Dias | Elenco: Adriano Torres, Aleh Silva, Digão Ribeiro, Eudes Veloso, Guilherme Canellas, Ipojucan, Lucas Sampaio, Raphael Elias, e Rodrigo Átila | Direção Musical, Percussão Corporal e Trilha Sonora: Muato | Direção de Arte: Raphael Elias | Cenografia: Uirá Clemente | Assistente de Cenografia: Raquel Clemente | Figurino: Julia Marques | Assistente de Figurino: Clara Garritano | Iluminador: Pedro Carneiro | Fotografia: Maria Clara Oliveira | Projeto Gráfico: Raquel Alvarenga | Assessoria de Imprensa: Marrom Glacê | MINIDOC – Roteiro e Direção: ORLANDO CALDEIRA | Direção: MARCELA RODRIGUES | Roteiro, Montagem e Edição: EUDES VELOSO | Edição: THAYSA LOTA | Cinegrafistas: MARCELA RODRIGUES e THAYSA LOTA | Operação de Drone: KARAN CABRAL | Trilha Sonora: MUATO | Produção Master: FERNANDA XAVIER | Produção Técnica: JORGE OLIVEIRA | Direção de Produção: EUDES VELOSO | Realização: SAIDEIRA PRODUÇÕES

● 05/07 (sexta-feira)

Shangri-Lá, uma distopia tecnobrega

Desembargadores do Furgão e André Sun

São Paulo – SP | Espetáculo Adulto

Horário: 17h | Local: Praça Bento Quirino – Centro

Duração: 60 min | Indicação etária: Livre | Acessibilidade: Não

Ingressos: Gratuito (espaço aberto)

Sinopse: Shangri-Lá, uma distopia tecnobrega é centrada nos frequentadores do Shangri-Lá, misto de boteco, pensão e karaokê, em que funcionários e clientes se confundem na cumplicidade típica dos boêmios. Se em geral o grupo faz de tudo para passar despercebido pelo governo autoritário do Rei, a prisão arbitrária de um antigo amigo os faz desafiar o sistema vigente, tramando um audacioso plano para resgatar o colega. Um espetáculo de rua e de máscaras balinesas.

Ficha técnica:

Concepção, Direção e Dramaturgia: André Sun | Elenco: André Sun, Artur Mattar, Marcelo Moraes e Mariana Rhormens | Direção Musical, Trilha Original e Operação de Som: Max Huszar | Direção de Arte: Antonio Apolinário | Figurino: Cesar Póvero | Costura: Rusmarry Oliveira de Araújo | Cenografia: Maria Zuquim | Assistente de Direção: Artur Mattar | Produção: André Sun e Karina Cardoso | Apoio: Desembargadores do Furgão | Dedicado a Mario Santana | Gênero: Comédia | Temática: Distopia pós-apocalíptica; Cultura brega

● 05/07 (sexta-feira)

Historias Recicladas

Urraka

Argentina | Espetáculo para todas as idades

Horário: 20h | Local: Teatro Castro Mendes – Rua Conselheiro Gomide, 62 – Vila Industrial, Campinas – SP

Duração: 50 min | Indicação etária: Livre | Acessibilidade: Audiodescrição

Ingressos: R$ 30 (inteira) / R$ 15 (meia) (disponível no site ou bilheteria física do teatro a partir de 17/06)

Sinopse: “Historias Recicladas” vai além da narrativa teatral convencional, e apresenta um cenário que ganha vida através do uso de diversos materiais reciclados, oferecendo uma viagem aos sentidos que convida o público a explorar a comunicação através de diversas linguagens artísticas. Neste espetáculo, a companhia Urraka, destacada por sua abordagem criativa da cena e compromisso com a sustentabilidade, repassa sua história apresentando seus melhores quadros teatrais, contando diferentes situações da vida cotidiana onde personagens disparatados entram em conflito constante em busca de protagonismo e controle. A música e o movimento se entrelaçam para gerar um espetáculo de humor para toda a família.

Ficha técnica:

Elenco: Agustín Alfonso, Emmanuel Calderón, Cristian De Castro, Candela Ramos Sorvik, Mercedes Di Napoli, Margarita Rodríguez | Coreografia: Cristian De Castro | Realizador y Chefe Técnico: Augusto F. Selmo | Operação de luz: Emiliano López | Som: Nicolás Montenegro | Redes y Registros: Lucia Berardo | Figurino: Carla Cappa | Realização de Cenografia: Augusto Selmo y Emmanuel Calderón | Produção Executiva: Maxi Villamayor dosiscreativa producciones | Fotografía: Natalia Nuñez | Direção Musical: Agustín Alfonso | Direção Geral: Emmanuel Calderón

● 06/07 (sábado)

FestEre Mediação de Leitura

FestEre

São Paulo – SP | Espetáculo para todas as idades

Horário: 15h | Local: Casa de Cultura Tainã – R. Inhambu, 645 – Vila Padre Manoel de Nobrega, Campinas/SP

Duração: 150 min | Indicação etária: A partir de 2 anos | Acessibilidade: Não

Ingressos: Gratuito

Sinopse: Festere Mediação de Leitura é uma ação que desempenha um papel crucial na formação de novos leitores, pois oferece insights sobre os hábitos de leitura e permite ajustes para atender às necessidades dos leitores em desenvolvimento. Ao mediar a leitura, é possível identificar padrões de interesse, níveis de compreensão e preferências literárias, facilitando a seleção de materiais adequados e a criação de programas de incentivo à leitura mais eficazes. Além disso, a presença contínua de um ambiente onde o livro é valorizado como elemento central promove uma cultura leitora, estimulando a curiosidade e o engajamento com a leitura. Com seu acervo de livros afrocentrados o festEre aplica a bibliodiversidade em sua ações, democratizando a leitura e proporcionando novas experiências e vivências para leitores e mediadores.

Ficha técnica: Henrique André e Thayame Porto.

● 06/07 (sábado)

Entre truques e poemas

Casca Trupe

Campinas – SP | Para todas as idades

Horário: 16h | Local: Casa de Cultura Tainã – R. Inhambu, 645 – Vila Padre Manoel de Nobrega, Campinas/SP

Duração: 55 min | Indicação etária: Livre | Acessibilidade: Não

Ingressos: Gratuito

Sinopse: Dois artistas itinerantes montam e organizam suas parafernalhas para apresentarem seu show de circo! O Casca Fina está pronto e ensaiado para demonstrar as habilidades da trupe. No entanto, Casca Grossa quer declamar poesias. Agora, precisam decidir: truques ou poemas? Apesar da confusão, a plateia decide a próxima atração!!

Ficha técnica:

Elenco: Miguel Rosa e Rodrigo de Abreu | Orientação cênica: Fernando Sampaio, Fernando Paz e Filipe Bregantim | Trilha sonora: Arturo Cussen | Figurino e adereços: Helen Quintans | Cenografia: Valentin Flamini | Técnico de som: Cayene Moreira | Social media: Miguel Von Zuben | Designer gráfico: Alice Procter | Produção Executiva: Bruna Schroeder

● 06/07 (sábado)

Festa dos Bárbaros

Cia São Jorge de Variedades

São Paulo – SP | Para todas as idades

Horário: 17h30 | Local: Casa de Cultura Tainã – R. Inhambu, 645 – Vila Padre Manoel de Nobrega, Campinas/SP

Duração: 180 min com intervalo de 15 min | Indicação etária: Livre | Acessibilidade: Não

Ingressos: Gratuito

Sinopse: FESTA DOS BÁRBAROS acompanha a história da fuga de um casal, cujo o homem é acusado de assassinar um policial. Na fuga, o casal faz uma peregrinação pela cidade até encontrar uma região de mata, onde se depara com Malunguinho, uma entidade sagrada dos terreiros de Jurema, que caminha por três mundos. A partir de então, o casal é apresentado aos aspectos sagrados, profanos, culturais e identitários da Jurema em celebração com o público e o cruzamento com a geografia local.

Ficha técnica:

Realização: Cooperativa Paulista de teatro e Cia São Jorge de Variedades | Idealização e Coordenação Geral do projeto: Patrícia Gifford e Paula Klein Flecha Dourada | Direção: Georgette Fadel, Patrícia Gifford e Paula Klein Flecha Dourada | Dramaturgia: Antonia Mattos com a colaboração de todos artistas criadores | Direção Musical: Lincoln Antonio | Repertório de músicas da tradição da jurema: Associação Cultural Morro da Crioula | Composições originais: artistas criadores do projeto | Artistas Criadores: Alexandre Krug, Antônia Mattos, Carlota Joaquina, Darcio Oliveira, Dedê Ferreira, Eugenia Cecchini, Fagundes Emanuel, Fernanda Machado, Georgette Fadel, Girlei Miranda, Giullya Nahirniak, Iraci Estrela, Jonathan Silva, Laruama Alves, Laura Lufési, Lincoln Antonio, Luís Mármora, Marcelo Reis, Patrícia Gifford, Paula Klein Flecha Dourada, Rogério Tarifa, Ronny Abreu, Sarah Lessa, Valmir Sant’Anna, Zi Arrais | Cenografia e Figurinos: Rafael Bicudo | Assistência de Figurino: Érika Grizendi | Cenotecnia: Gustavo Salomão e Katiana Aleixo | Equipe técnica de operação: Clara Araújo, Guira Bara, Gustavo Salomão, Katiana Aleixo, Matheus Góis e Renan Vilela | Iluminação Cênica: Dedê Ferreira | Técnico de som: Duda Gomes | Coordenação de produção: Nathália Fernandes – Oriri Agência Cultural | Assistência de Direção: Sarah Lessa | Assistente de produção: Marcos Vinícius, Sarah Lessa e Laura La Padula | Designer Gráfico: Fernando Sato | Assessoria de Imprensa: Nossa Senhora da Pauta

● 06/06 (sábado)

Ana Maria Carvalho – Cantigas do Tempo

Ana Maria Carvalho

São José dos Campos – SP | Ponto de encontro

Horário: 21h | Local: Casa de Cultura Tainã – R. Inhambu, 645 – Vila Padre Manoel de Nobrega, Campinas/SP

Duração: 60 min | Indicação etária: Livre | Acessibilidade: Não

Ingressos: Gratuito

Sinopse: Neste novo trabalho musical Ana Maria Carvalho traz composições inéditas, além de uma série de cantigas e canções recolhidas e relembradas do repertório de sua infância em Cururupu (MA) Os ritmos presentes retratam o novo momento da carreira de Ana Maria unindo arranjos inovadores aos ritmos tradicionais do Bumba-meu-boi, cacuriá, baião dobrado, tambor de mina e muitos outros.

Ficha técnica:

Marquinhos Mendonça (cordas) | Guilherme Kafé (baixo) | Edu Guimarães (sanfona) | Ariel Coelho (percussão) André Fajrzstajn (clarineta) | Ana Flor Carvalho (coro e brincadeiras) | Aline Fernandes (coro e brincadeiras)

● 06/06 (sábado)

Show do Coletivo Tainã

Coletivo Tainã

Campinas – SP | Ponto de encontro

Horário: 22h | Local: Casa de Cultura Tainã – R. Inhambu, 645 – Vila Padre Manoel de Nobrega, Campinas/SP

Duração: 30 min | Indicação etária: Livre | Acessibilidade: Não

Ingressos: Gratuito

Sinopse: Na busca de reconexão com nossas ancestralidades, seguimos a pulsação das Áfricas que carregamos no corpo e na alma. Seguimos pela afro-diáspora tecendo nossa história com nossos Fios de Memória. “África minha África, África que conta meus avós, eu nunca te conheci, mas te carrego dentro de mim”.

Ficha técnica:

Músicos: TC Silva, Layla Xavier e convidados