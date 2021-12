FGV divulga lista de aprovados em prova do concurso público

AFundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou na noite desta quarta-feira (22) a lista dos aprovados na prova escrita do concurso público da Prefeitura de Paulínia. Cerca de 56,7 mil candidatos se inscreveram para participar do certame para 62 cargos de nível Fundamental, Médio/Técnico e Superior.

A FGV divulgou Resultado da Prova Escrita Objetiva, Consulta individual – resultado da Prova Escrita Objetiva, Gabarito Oficial Definitivo da Prova Escrita Objetiva, Resposta aos recursos contra o Gabarito Oficial Preliminar da Prova Escrita Objetiva e o Edital de convocação para a Perícia Médica.

O resultado pode ser acessado por meio deste link:

–Edital nº 001 – Nível Fundamental e Nível Médio e/ou Técnico (https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmp21/001)

–Edital nº 002 – Nível Superior (https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmp21/002)

As provas objetivas do concurso foram aplicadas pela manhã e à tarde do último dia 28 de novembro em Paulínia, Campinas, Hortolândia, Sumaré e Jundiaí. Cerca de 26,7 mil pessoas se candidataram aos 15 cargos de nível Fundamental e Médio/Técnico e outras 29,9 mil, aos 47 de nível Superior.

Os salários variam de R$ 3.820,53 a R$ 13.093,95. Nos editais do concurso, a Prefeitura informou que deverão ser preenchidas de imediato 124 vagas na Prefeitura e formado um cadastro reserva.