Fiéis católicos de Pedreira e região participaram da tradicional “Procissão de Santa Rita de Cássia”

A Comunidade de Santa Rita de Cássia, com a Capela localizada no bairro Nadir Figueiredo, realizou na quarta-feira, 22 de maio, a tradicional Procissão de Santa Rita.

Milhares de fiéis de Pedreira e região saíram, no início da noite, da Igreja Matriz de Sant’Ana, seguindo até a Capela de Santa Rita, escoltados pela Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Central de Ambulâncias, Defesa Civil, Brigada de Emergência, DITRAN – Divisão de Trânsito e DER, passando pela Rua XV de Novembro, Travessa Avelino Motta, Rua Ana Francisca de Oliveira, até a Ponte da Santa Clara, acessando a Rodovia SP-95, até a Capela de Santa Rita, no bairro Nadir Figueiredo.

Segundo o coordenador de eventos da Comunidade, Jorge Luis Althman dos Santos, a população, mais uma vez, esteve presente, participando de todas as atividades programadas. “Nosso muito obrigado aos fiéis de Santa Rita de Cássia que compareceram em grande número na Novena, nas Missas, na Procissão e na Quermesse. Nosso agradecimento especial a todos os voluntários pela dedicação e as autoridades pelo total apoio”, destacou o Coordenador.

O Prefeito Fábio Polidoro que juntamente com a primeira-dama Vanessa Marinelli Polidoro e filhos, esteve participando da tradicional Procissão de Santa Rita, parabenizou os organizadores e todos que estiveram trabalhando em mais uma edição da tradicional Festa. “Neste ano a Procissão de Santa Rita voltou ao seu trajeto original, meus agradecimentos ao Governador Tarcísio de Freitas que atendeu nosso pedido, a Deputada Estadual Valéria Bolsonaro e o ex-prefeito Hamilton Bernardes pelo apoio junto ao DER -Departamento de Estradas de Rodagem, que disponibilizou uma grande equipe com veículos e acessórios, juntamente com as secretarias municipais de Segurança e Cidadania e de Mobilidade Urbana, para o controle do trânsito de veículos”, concluiu o Prefeito de Pedreira.

O Padre Anderson Frezzato lembrou na ocasião que a vida de Santa Rita de Cássia nos ensina que, realmente, nada é impossível para aquele que crê e ama a Deus. “Assim como ela, precisamos ser perseverantes nas situações mais difíceis, intensificando nossas orações diante do sofrimento e da dor, também devemos nos entregar a Deus por meio de nossas ações cotidianas e incentivar o outro a ser melhor por meio do nosso testemunho vivo de fé e do perdão. Santa Rita, Advogada dos Impossíveis, rogai por nós!”, concluiu o Pároco da Igreja Matriz de Sant’Ana.