Filósofa ensina a equilibrar luz e sombra a partir da simbologia egípcia

Em livro, professora Beatriz Pignataro explora cinco arcanos do tarô e propõe reflexões sobre escolhas, morte e desapego

Em Simbolismos no Tarô Egípcio, publicado pela Hanoi Editora, a filósofa e professora Ana Beatriz Pignataro vai além das interpretações tradicionais das cartas. Ao explorar filosoficamente os cinco maiores arcanos desse oráculo – A Morte, O Enforcado, A Roda da Vida, A Escolha e A Coroa do Mago – ela revela conexões surpreendentes do tarô com a vida cotidiana.

A escolha do tema principal da obra se deve à proximidade de uma das culturas que mais se destacam no aspecto simbólico e nos conhecimentos dos mistérios da natureza: o Antigo Egito. A versão específica das cartas apresentadas é uma mistura de características egípcias e gregas. O primeiro símbolo observado, A Morte, retrata-a ceifando para colher os frutos da vida.

Em nossa cultura, costumamos ter uma relação bastante negativa com a morte. No entanto, no Antigo Egito — e em muitas outras culturas — a morte não era vista dessa forma, como um fenômeno tão negativo que preferimos não pensar sobre. Na verdade, considerava-se a compreensão da morte como fundamental para se viver bem a vida. (Simbolismos no Tarô Egípcio, p. 25)

Ao abordar sobre o perecimento da vida, Ana Beatriz Pignataro convida o leitor a refletir sobre o tempo e como aproveitá-lo de forma inteligente. Já o simbolismo da carta O Enforcado (O Pendurado) remete ao desapego para alcançar maturidade. A alternância entre luz e sombras é a premissa da Roda da Vida, que sempre deve girar para a ignorância e a obscuridade serem ofuscadas pelo conhecimento e sabedoria.

Além de versar sobre a raiz das decisões humanas ao destrinchar a carta A Escolha, a filósofa detalha o símbolo ligado ao corpo físico, aos bens, projeções sociais, expectativas, desejos e medos na análise de A Coroa do Mago. Essa carta indica que quanto maior o contato e a conexão com a própria essência, maior será a capacidade de harmonizar a vida.

O livro faz parte da Coleção Comentários Sobre o Simbolismo em Grandes Obras, dedicada a demonstrar que a vida é toda simbólica, e por trás de cada acontecimento está escondido um ensinamento, um aprendizado, um pequeno tijolo para a construção de cada pessoa. Leitura clara e envolvente, Simbolismos no Tarô Egípcio orienta a uma jornada enriquecedora e significativa, que permite ao leitor recolher tijolos para a construção de seu templo interior.

Ficha técnica

Livro: Simbolismos no Tarô Egípcio – Cinco Ensinamentos para a Vida

Autora: Ana Beatriz Pignataro

Editora: Hanoi Editora

ISBN: 9788554823849

Páginas: 66

Formato: 21x14x1,5cm

Preço: R$ 28,52

Onde encontrar: Amazon

Sobre a autora

Ana Beatriz Pignataro é professora de filosofia na Organização Internacional Nova Acrópole há mais de 13 anos. Ministra aulas e palestras sobre diversos temas ligados à filosofia, tais como ética, simbologia, sócio-política, convivência, história da filosofia e psicologia, entre outros. Possui várias palestras publicadas no canal do YouTube da Nova Acrópole Brasil e na plataforma Acrópole Play. Atualmente, exerce o cargo de diretora da Nova Acrópole de Recife (PE).

Sobre a editora

Ideias fundamentais encontram elos que as sustentam através dos tempos. A Hanoi Editora, fundada em 2017, tem como missão fortalecer esses elos que promovem o encontro entre autores, livros e leitores. Com abordagem fundamentada no respeito, transparência e senso de pertencimento, oferece suporte a autores, sejam novos ou já reconhecidos. Tem como visão proporcionar títulos de alto valor nas áreas de filosofia, artes, espiritualidade e desenvolvimento pessoal, promovendo a reflexão ativa em um mundo em constante transformação, impulsionando a humanidade a atingir seu potencial máximo.

