Fim de ano: banda de samba-rock se apresenta nesta terça-feira em Artur Nogueira

Moradores poderão visitar Papai Noel na Réplica da Estação e curtir apresentação do grupo YouGrove na Praça do Coreto

Mais uma apresentação de fim de ano irá acontecer na programação do “Artur Nogueira Iluminada 2021”. Nesta terça-feira (21), o grupo de samba-rock YouGrove, com integrantes contemplados pela Lei Aldir Blanc, farão um show caloroso aberto ao público na Praça do Coreto, das 19h às 22h.

A população nogueirense prestigiará toda a energia e talento da banda YouGrove que já é conhecida na cidade por participar do Festival de Inverno realizado há alguns anos no município. O grupo fará sua apresentação no palco montado na Praça do Coreto, onde também haverá barracas de pastéis, Foods Trucks e Van do Chopp.

A Praça está localizada entre as Ruas Duque de Caxias e Ademar de Barros, com a Avenida Fernando Arens, no Centro. O uso de máscara será obrigatório durante o show de fim de ano.

REPERTÓRIO

Com uma mistura de soul music, groove e samba rock, o grupo cantará grandes clássicos de Tim Maia, Seu Jorge, Jorge Ben, Sandra Sá, Clube do Balanço, Djavan, Walmir Borges e Ed Motta.

A formação da banda conta com músicos experientes. Juninho Sarpa estará no teclado, Sergio Riciopo na Bateria, Marcos Baratha na guitarra e voz, nos vocais estarão Àgape Evolvere e Cauê Krebsky.

PAPAI NOEL

Já a garotada tem um encontro marcado com Papai Noel na Réplica da Estação, das 19h às 22h. O bom velhinho receberá toda a família e conversará com as crianças em um espaço encantado nos dias 20, 21, 22 e 23 de dezembro. Vale destacar que esta é a última semana do personagem natalino pela cidade.

LEI ALDIR BLANC

O evento é a contrapartida apresentada por alguns integrantes de bandas que receberam repasse financeiro através da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc (Lei nº 14.017/2020).

A partir dos repasses, a Lei estabelece mecanismos e critérios para garantir apoio às trabalhadoras e trabalhadores da cultura e à manutenção de territórios/espaços culturais com atividades interrompidas por força da pandemia causada pelo coronavírus.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira