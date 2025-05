Fim de semana começa com Futsal Adulto na sexta e tem muito mais no sabadão

O final de semana será de muito mais esporte mais uma vez em Itapira. A programação começa já na noite desta sexta-feira, 9 de maio, com mais uma rodada da Copa Itapira de Futsal Adulto. No Ginásio ‘Santo Breda’ (Lazer), duas partidas pelo Grupo 2 vão abrir as disputas: às 19h30, o Rosário Central enfrenta o Anarkia, e logo em seguida, às 20h00, o Good Jésus encara o Pavilhão.

No sábado, 10 de maio, os esportes continuam em destaque com jogos pela Copa Itapira de Futebol de Base ‘Nelson Atala’. As atividades começam cedo, às 8h00, no Campo ‘Victório Sartorelli Filho’ (Prados), com o confronto entre BTS ‘A’ e Socorro pela categoria sub11. Na sequência, às 8h30, as mesmas equipes voltam a se enfrentar, desta vez pela categoria sub13.

Ainda no sábado, a bola rola no Ginásio ‘José Carlos Malandrin’ (Prados) pela Copa Itapira de Futsal de Base. A primeira partida será às 14h00, entre Recreativa e SEL Prados, na categoria sub9. Às 14h30, Recreativa ‘B’ enfrenta a SEL Coutinho pelo sub11, e às 15h00 é a vez do duelo entre Futsal Feminino e Recreativa ‘A’, pela categoria sub13.

Fechando o dia repleto de esportes, o Ginásio ‘Antônio Corazza’ (Prados) será palco da Copa Itapira de Voleibol Masculino. Às 14h00, Preguiçosos e Time Master medem forças na primeira partida. Às 15h00, o Good Jésus encara o Furacão, e às 16h00, o confronto entre Power Vôlei e AABB encerra a rodada.

AGENDA

COPA ITAPIRA DE FUTSAL ADULTO

Sexta-feira, 9 de maio – Ginásio ‘Santo Breda’ (Lazer)

19h30 – Rosário Central x Anarkia (Grupo 2)

20h00 – Good Jésus x Pavilhão (Grupo 2)

COPA ITAPIRA DE FUTEBOL DE BASE ‘NELSON ATALA’

Sábado, 10 de maio – Campo ‘Victório Sartorelli Filho’ (Prados)

8h00 – BTS ‘A’ x Socorro (sub11)

8h30 – Socorro x BTS ‘A’ (sub13)

COPA ITAPIRA DE FUTSAL DE BASE

Sábado, 10 de maio – Ginásio ‘José Carlos Malandrin’ (Prados)

14h00 – Recreativa x SEL Prados (sub9)

14h30 – Recreativa ‘B’ x SEL Coutinho (sub11)

15h00 – Futsal Feminino x Recreativa ‘A’ (sub13)

COPA ITAPIRA DE VOLEIBOL MASCULINO

Sábado, 10 de maio – Ginásio ‘Antônio Corazza’ (Prados)

14h00 – Preguiçosos x Time Master

15h00 – Good Jésus x Furacão

16h00 – Power Vôlei x AABB