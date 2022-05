FIM DE SEMANA TEM SEMIFINAIS DO AMADORZÃO

O Centro de Lazer do Trabalhador “Lebrão” vai pegar “fogo” nesse fim de semana mesmo com o frio. É que nos dois dias acontecerão as semifinais da Taça Ouro e da Taça Prata do Amadorzão.

No sábado o Audaz enfrentará o Aliança, às 16h, pela Taça Prata. Em seguida, o Roseira jogará contra o XII de Setembro, às 18h.

Já no domingo os jogos acontecerão mais cedo. Às 8h, o Engra enfrentará o Família RQN. Logo depois, às 10h, o Jardim Eliza jugará contra o Fantasma do Morro.

As partidas valem vagas nas finais que acontecerão no sábado, dia 28.