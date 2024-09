FINAL DA TAÇA OURO DO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR DE JAGUARIÚNA SERÁ NESTE SÁBADO

A grande final da Taça Ouro do Campeonato Municipal de Futsal Amador 2024 de Jaguariúna será neste sábado, dia 21 de setembro, às 15h. Olímpico e Família Planalto se enfrentarão na decisão, no Ginásio do Azulão.

A competição começou no último dia 21 de julho e contou com oito equipes. Além de Olímpico e Família Planalto, também participaram Villa Nassif, Resenha, Revelação, Barcelona, Napoli e Planalto.

A final da Taça Prata do Campeonato de Futsal será no próximo dia 28 de setembro, às 15h, também no Azulão.

O Campeonato Municipal de Futsal Amador de Jaguariúna é promovido pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer.

Foto: Ivair Oliveira