FINAL DE SEMANA DE MUITO ROCK EM MOGI MIRIM

A Prefeitura de Mogi Mirim preparou uma programação especial para comemorar o Dia Mundial do Rock. O tradicional evento, que acontece no mês de julho, terá muitas atrações juntamente com a realização do Encontro de Motociclistas, que este ano chega à quinta edição. O evento conta com uma programação diversifica, promovendo o rock in roll do início ao fim com artistas locais, bandas cover e a atração nacional DR SIN. O evento é gratuito e acontece no próximo final de semana no Espaço 250 anos, em frente ao Centro Cultural “Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva”.

Neste ano, serão dois dias do muito rock in roll. Na sexta-feira (19), com início às 18h30, e no sábado (20), a partir das 13h00. Para os amantes do rock, a Prefeitura vai montar dois palcos, justamente para não deixar ninguém parado. No palco principal, presença das bandas Baú do Raul, num tributo a Raul Seixas; Blue Army Aerosmith Cover; Rotta do Som; e a atração nacional Dr. Sin.

Também haverá praça de alimentação, brinquedos infláveis, distribuição de pipoca e algodão-doce, pintura facial temática, exposições, feira de artesanato, presença de motoclubes, tatuadores e equipes de luta de braço. Vale destacar que os grupos de motociclistas estão fazendo arrecadação de alimentos para o Banco de Alimentos.

DR SIN

Por muitas vezes foram aclamados como melhores músicos e melhor banda pelas revistas especializadas. É quase impossível ler uma revista de música, sem ver as entrevistas e os anúncios do Dr SIN. A primeira apresentação brasileira na grande mídia foi durante o festival Hollywood Rock, em 1993, onde dividiu o palco com Nirvana e L7. Em 1993, a banda arriscou-se a ir para os EUA. E, após alguns concertos por lá, assinou com a Warner International e o álbum DR SIN foi lançado em nove países.

Seu segundo álbum (Brutal) foi lançado no Japão sob o nome de (Silent Scream), seguido pelo álbum (Insinity) e o álbum ao vivo (Live in Brazil), que fez parte de um /box-set/ de Yngwie Malmsteen.

O álbum Insinity teve participações muito especiais. Uma delas foi Jonnathan Mover (ex baterista do Joe Satriani, Alice Cooper, Saigon Kick e Einstein) na música “Imnsonia”, outra, Silvio Luiz, um dos comentaristas brasileiros de esportes mais famosos, na música “Futebol, Mulher e Rock’n’Roll”, que se tornou um dos grandes /hits/ da banda. Em 2000, DR SIN lançou no Brasil, de um modo bem singular, outro álbum (DR SIN II). Foi distribuído em bancas de jornais por todo país.

Em Setembro de 2013, se apresentou no Rock In Rio e, em Março de 2014, participou como principal banda do navio Motorcycle Rock Cruise. Em março de 2016, a banda encerra suas atividades e, depois de 2 anos e 7 meses, em outubro de 2018, os irmãos Andria e Ivan Busic retomam as atividades do DR SIN, agora com o guitarrista convidado Thiago Melo, que participou e venceu anteriormente a seleção com mais de 200 guitarristas para a banda Busic, projeto paralelo dos irmãos.

Em 2007, a música “Think It Over” faz parte da trilha sonora da novela “Amor e Intrigas”, exibida diariamente naquele ano pela Rede Record.