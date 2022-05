Final de semana do Dia das Mães terá muito humor no Teatro Oficina do Estudante

Na sexta-feira, tem “Humor aos pedaços”. No sábado, a comédia “Hermes e Renato em uma tentativa de show”. Quem fecha a programação do final de semana, no domingo, é o humorista Maurício Meireles, com seu stand-up “Meus achismos”. A programação de maio inclui show de Zélia Duncan, Digo Almeida, Rodrigo e a Hora do Leite, além do “improvável”, com os Barbixas. Os ingressos podem ser adquiridos no site www.ingressodigital.com.br ou na bilheteria do teatro, que fica no terceiro piso do Shopping Iguatemi Campinas.

O humor começa na sexta-feira (dia 6), às 21 h, com a comédia “Humor aos pedaços”. Na peça, Guilherme Uzeda e Marcelo Mansfield se uniram para trazer ao Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas personagens de grande sucesso das suas carreiras, como “Seu Lili” e “Seu Merda”, de Marcelo Mansfield e a “Tia”, de Guilherme Uzeda, sucesso na TV Gazeta. Os ingressos custam R$ 35,00 (meia-entrada) e R$ 70,00 (inteira) e estão disponíveis no site www.ingressodigital.com.br e na bilheteria do Teatro, que fica no terceiro piso do Shoppin Iguatemi Campinas. A classificação etária é de 12 anos. Informações pelo telefone (19) 3294-3166.

No sábado (dia 7), tem o espetáculo “Hermes e Renato em uma tentativa de show”, às 21h. A peça estreou no festival Risadaria, em São Paulo, com bilheteria esgotada, atraindo fãs e um público que ainda não conhecia o trabalho do grupo. “A ideia de montar uma peca é antiga, mas conseguimos colocar o projeto em prática, agora. Sempre conversávamos sobre levar para o teatro os nossos personagens e esquetes clássicos. Chegamos a escrever uma peça em 2013, mas acabou sendo engavetanda. No início desse ano, relemos o roteiro e vimos que tinha muita coisa legal ali. Foi então que nos animamos a atualizar o roteiro”, conta Franco Fanti, um dos atores. Os ingressos custam R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira). A classificação etária é de 12 anos.

Stand-up

O comediante Maurício Meirelles, apresenta seu novo show solo “Meus achismos”, no domingo (dia 8), às 19h. Durante o espetáculo, consagrado como melhor show de stand-up no “Prêmio Risadaria” como melhor texto no “Prêmio do Humor”, o humorista fala de assuntos atuais, como seus conflitos com a modernidade e as diferenças entre gerações. O que promete surpreender o público não são os temas apresentados, mas como eles são abordados, com um ponto de vista particular do comediante. Ao final da peça, Mauricio convida a plateia para subir no palco e quebrar preconceitos, exatamente como seu quadro de sucesso no YouTube, assistido por mais de 100 milhões de espectadores. O valor dos ingressos é de R$ 35,00 (meia-entrada) e R$ 70,00 (inteira). A classificação etária é de 16 anos.