Final do Concurso da Rainha Expo Artur 2024 promete glamour e emoção em Artur Nogueira

A cidade de Artur Nogueira se prepara para a grande final do Concurso da Rainha da Expo Artur 2024, que ocorrerá nesta sexta-feira, 6 de setembro, no Salle Eventos, às 20h. O evento, que escolherá as representantes da beleza nogueirense, promete reunir candidatas cheias de personalidade.

Os ingressos estão à venda por R$ 100, com alimentação inclusa, e podem ser adquiridos diretamente com a comissão organizadora. As vencedoras, além dos títulos de Rainha e Princesas da Expo Artur 2024, receberão prêmios do comércio local e terão a oportunidade de conhecer grandes nomes da música sertaneja que se apresentarão na festa.

A Expo Artur, um dos eventos mais tradicionais da cidade, será realizada em dois finais de semana, de 18 a 20 e de 24 a 26 de outubro, no Balneário Municipal, celebrando a cultura sertaneja com grandes atrações.

Fotos: Diego Monarin