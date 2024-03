Final do Torneio das Flores, de basquete, será realizada neste domingo

Black Horses e Blue Wings entram em quadra neste domingo, dia 10 de março, às 11h, para a disputa da grande final do 1º Torneio das Flores de Basquete de Holambra. A partida será realizada no Ginásio Municipal, é aberta ao público e tem entrada gratuita.

Logo no início da manhã, às 8h, Holambra Wolves e Beco se enfrentam pelo 5º lugar. Às 9h30 Silver Saw e Santa Sofia brigam por um lugar no pódio.

“Esta competição contou com 6 equipes de alto nível e estou certo de que será uma manhã de jogos emocionantes”, disse o diretor municipal de Esportes, Pedro Paoliello. “Faço um convite para que a população prestigie as partidas e o esporte local. E que venha passar um domingo diferente conosco”.

Os times campeão, vice, terceiro e quarto colocados, o melhor jogador do campeonato, o melhor jogador da final e o cestinha da competição receberão troféus e medalhas.