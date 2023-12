Final do Varziano terá arbitragem de nível nacional, segurança e uma grande festa para o domingo

Na manhã de ontem, 30, o secretário de Esporte e Juventude da Estância de Amparo, Luciano Antonacci – Tucão, esteve reunido com os dirigentes de Lester Arcadas e Maiorais, equipes que disputarão a final do 50º Varziano de Futebol, no campo do Rio Branco, a partir das 10 horas, do domingo, 3 de dezembro.

A partida preconiza o Estatuto do Torcedor. No encontro, Tucão reforçou sobre as ações que garantirão a realização da partida e o acesso aos torcedores dos finalistas. A GCM – Guarda Civil Municipal realizará a segurança, com revistas nas entradas. O torcedor do Lester entrará pelo portão próximo a Lanchonete do Rio Branco e os simpatizantes do Maiorais, terão entrada pelo portão do Bar do Paió.

Toda a questão de locais para pessoas com deficiência também será atendida, com local de fácil acesso ao torcedor. Não será permitida a venda e consumo de bebida alcoólica durante o jogo. A liberação só acontecerá 30 minutos pós jogo.

“Daremos totais condições para um grande evento, como nos pediu o prefeito Carlos Alberto. Teremos arbitragem nível CBF, e duas equipes que resumem a força do esporte de Amparo, que fizeram uma grande competição e estão credenciadas para o título do 50º Varziano de Futebol”, resumiu o secretário de Esporte e Juventude.

Na tarde hoje, 30, o árbitro do jogo foi confirmado. Vinicius Furlan, árbitro da CBF – Confederação Brasileira de Futebol, desde 2010, apita o jogo. Neste ano, Furlan atuou em 28 rodadas do Campeonato Brasileiro de Futebol e é árbitro da Federação Paulista desde 2001.

Em 2015, ele apitou a final do Paulistão, entre Santos e Palmeiras. Sempre atualizado, o árbitro é um dos mais requisitados para o VAR.