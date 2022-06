FINALISTAS DO QUARENTÃO SAEM NESTE DOMINGO

Duas partidas movimentam o Campeonato Municipal de Futebol Quarentão neste domingo (5). A competição é organizada pela Prefeitura de Mogi Mirim por meio da Secretaria de Esporte. No Estádio Distrital Angelo Rottoli (Tucurão), a Tucurense recebe o Santa Cruz. O duelo será às 8h30. Na ida, na casa do Cruzmaltino, vitória da Veterana por 1 a 0. Com isso, o time do Tucura joga com a vantagem de poder até perder por um gol de diferença para avançar à decisão.

Quem se classificar deste duelo vai encarar na fase decisiva o ganhador de Vila Dias x Esmeralda. O jogo de volta será neste domingo, a partir das 9h, no Estádio Municipal Maria Paula Bueno, na Vila Dias. Na ida, no campo da Esmeralda, a Vila venceu por 5 a 1. Assim, por ter melhor campanha, o time vermelho e branco pode até perder por quatro gols de diferença que, ainda assim, se classifica para a final.

As partidas decisivas foram agendadas para os dias 12 e 19 de junho, ainda sem horário e local definidos. Na final não há vantagem de empate no placar agregado e, caso o confronto termine em igualdade na soma das duas partidas, o campeão será conhecido na disputa de pênaltis.