Finalizada a entrega das cestas básicas do Programa Alimento Solidário – Santo Antônio de Posse

A Prefeitura Municipal, através da Diretoria de Desenvolvimento Social e Cidadania, finalizou na quinta-feira, dia 4 de junho a entrega das cestas básicas do Programa Alimento Solidário. Ao todo, o município recebeu 793 cestas do Governo do Estado para serem distribuídas as famílias cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) da cidade, com renda per capita até R$89 mensais.

Além da cesta com mantimentos, a equipe de assistência social do município realizou a compra de produtos de limpeza que foram distribuídos juntamente com o benefício estadual.

A distribuição aconteceu nos dias 26 e 27 de maio e 4 de junho, na quadra poliesportiva da EMEF Pref. Augusto Coelho. Todo o trabalho foi realizado respeitando as medidas de prevenção e higiene exigidos no combate ao Covid-19.